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Как выбрать подержанную машину?

21 июля 2022 15:32  [167]

Покупка автомобиля – серьезный шаг. Каждый опытный водитель помнит свой первый автомобиль и прекрасно понимает, что лучше его нет ничего.

Современный автомобильный рынок переполнен различными вариантами. Неопытные покупатели могут наткнуться на мошенников, которые втюхают машину, которая попросту не будет ездить. И это еще не все. Подводных камней много и выбирать стоит внимательно, чтобы потом не жалеть о своей покупке.

Выбираем подержанный автомобиль: на какие критерии обратить внимание?

Специалисты советуют внимательно подходить к выбору. Обращать внимание рекомендуют на самые разные критерии. Не стоит стесняться и думать, что неудобно открыть капот или поковыряться в багажнике. Заглянуть стоит везде, чтобы потом не возникло проблем с эксплуатацией.

Не обязательно ехать на авторынок. Можно найти подходящий вариант и на просторах интернета. На специальных сайтах представлено немало интересных объявлений. Можно попробовать поискать таким образом, а потом отправится по салонам.

Итак, выбирая машину, обращать внимание стоит на следующие нюансы:


  1. Распланировать бюджет. К примеру, если у человека на руках всего 400-а тысяч рублей, но не стоит покупать автомобиль именно за эту сумму. Нужно выбрать машину подешевле, чтобы деньги остались на переоформление и прочие нюансы. Не стоит также забывать о том, что автомобиль может потребовать ремонта и если денег не будет на руках, то машина будет просто ждать своего часа.

  2. Не стоит покупать первый попавшийся вариант. Стоит внимательно подойти к выбору и проанализировать самые разные варианты. К примеру, если человек заинтересован в какой-то определенной модели, то выбирать стоит из предложенных вариантов. Можно составить список объявлений и поочередно обзванивать продавцов. Таким образом получится вычленить наиболее подходящий вариант.

  3. Тщательно изучите машину. Если подходящий вариант найден, то не лишним будет машину осмотреть и собрать о ней максимум информации.

  4. Торговаться никто не запрещает. Стоит помнить о том, что автомобиль не новый, а подержанный. Следовательно, торговаться можно и нужно. Продавец указывает определенную сумму и готов торговаться. Если найти правильный подход к продавцу, то скосить цену можно на 15-20%.

  5. Не покупайте у перекупщиков. От них стоит держаться подальше. Желательно, покупать подержанный автомобиль либо в салоне, либо у реального владельца. Перекупщики накидывают цену и не торгуются. Они держат ее до последнего. Что касается предпродажной подготовки, то они готовят машину тщательно и маскируют абсолютно все недостатки.

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