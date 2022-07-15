Как выбрать подержанную машину?

Покупка автомобиля – серьезный шаг. Каждый опытный водитель помнит свой первый автомобиль и прекрасно понимает, что лучше его нет ничего.

Современный автомобильный рынок переполнен различными вариантами. Неопытные покупатели могут наткнуться на мошенников, которые втюхают машину, которая попросту не будет ездить. И это еще не все. Подводных камней много и выбирать стоит внимательно, чтобы потом не жалеть о своей покупке.

Выбираем подержанный автомобиль: на какие критерии обратить внимание?

Специалисты советуют внимательно подходить к выбору. Обращать внимание рекомендуют на самые разные критерии. Не стоит стесняться и думать, что неудобно открыть капот или поковыряться в багажнике. Заглянуть стоит везде, чтобы потом не возникло проблем с эксплуатацией.

Не обязательно ехать на авторынок. Можно найти подходящий вариант и на просторах интернета. На специальных сайтах представлено немало интересных объявлений. Можно попробовать поискать таким образом, а потом отправится по салонам.

Итак, выбирая машину, обращать внимание стоит на следующие нюансы: