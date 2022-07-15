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Экономика

Нижегородский Фонд развития промышленности одобрил льготные займы для девяти компаний

21 июля 2022 18:49  [227] Экономика

НИА "Нижний Новгород"

ООО "Арзамасский литейно-механический завод "Старт" и ООО "ЛитПромГарант-НН" стали первыми предприятиями, которые получат льготный займ от регионального Фонда развития промышленности. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"По поручению губернатора Глеба Никитина региональный фонд развития промышленности был докапитализирован до 1 миллиарда рублей, что дало возможность разработать собственные программы поддержки промышленности по наиболее актуальным направлениям. Так, программа «Стабильность производства» направлена на поддержку и развитие импортозамещающих проектов на нижегородских предприятиях. Всего одобрение экспертной комиссии по этой программе уже получили девять нижегородских проектов на общую сумму 210 миллионов рублей", - сообщил Андрей Саносян.

По программе "Стабильность производства" займы от 5 до 20 млн рублей могут получить нижегородские промышленные предприятия и до 50 млн рублей - системообразующие организации регионального значения, не относящиеся к субъектам МСП.

"Программа предоставляет финансовые возможности для предприятий, которым необходимы средства на закупку сырья, материалов и комплектующих для локализации и расширения производства отечественной продукции взамен импортных аналогов. Потребность в такого рода финансировании у нижегородских промышленников велика. Уже сейчас на рассмотрение в региональный ФРП поданы заявки на займы по программе "Стабильность производства" на общую сумму более миллиарда рублей», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Ранее сообщалось, что проект нижегородского минпрома "Займись делом" получил премию за лучшую практику поддержки самозанятых.

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Теги:
Промышленность
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