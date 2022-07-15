Центробанк снизил ключевую ставку до 8% годовых Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Совет директоров ЦБ РФ 22 июля принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п - до 8% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается в сообщении Банка России, по данным на 15 июля инфляция снизилась до 15,5% после 15,9% в июне и 17,1% в мае.

Сообщается, что инфляционные ожидания населения и бизнеса уже достигли уровней весны 2021 года, а по прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Низкие темпы прироста потребительских цен обусловлены влиянием набора разовых факторов и сдержанной динамикой потребительского спроса.

Напомним, что предыдущие понижение ставки до 9,5% годовых произошло 10 июня.