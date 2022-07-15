Евгений Люлин и Дмитрий Краснов провели рабочую встречу с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Делегация Законодательного собрания Нижегородской области во главе со спикером регионального парламента Евгением Люлиным 22 июля посетила с рабочим визитом Москву.

Согласно информации, в состав делегации вошли заместители председателя областного Заксобрания Денис Бакиев, Владислав Егоров, Дмитрий Краснов, а также председатели профильных комитетов регионального парламента Игорь Норенков, Владимир Паков, Владимир Солдатенков, Василий Суханов, Александр Шаронов и руководитель аппарата Собрания Максим Ребров.

В ходе визита Евгений Люлин и Дмитрий Краснов провели встречу с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным, на которой обсуждалось усиление роли системы Торгово-промышленных палат в условиях санкционного давления, лоббирование интересов региона на федеральном уровне и планы по дальнейшему сотрудничеству в законодательной сфере по направлению поддержки и развития экономики.

Также на встрече обсуждалось расширение понятия "форс-мажор". С инициативой ускорить внесение изменений в федеральное законодательство выступил заместитель председателя комитета по экономике Заксобрания Нижегородской области Михаил Першин. Предложение поддержали профильный комитет Законодательного Собрания Нижегородской области и Ассоциация законодателей ПФО.

"Многие компании столкнулись с неисполнением обязательств зарубежными поставщиками. Предприятия не получили комплектующие из-за границы вовремя или вовсе вынуждены были экстренно искать новых поставщиков, потому что контрагент разорвал договор в одностороннем порядке. Сейчас нарушение обязанностей со стороны зарубежных контрагентов по поставке оборудования, комплектующих или отсутствие на внутреннем рынке необходимых для работы предприятия товаров законодательно не отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы. Включение санкционных ограничений и их последствий в понятие "форс-мажор" позволит защитить права промышленников", - пояснил Михаил Першин.

Законопроект об этом готовится к рассмотрению в нижней палате Федерального собрания.

По словам Сергея Катырина, Торгово-промышленная палата Нижегородской области является одной из лучших в России, а Законодательное Собрание – одним из самых надежных партнеров организации. Так, регион стал первым, где появился Центр поддержки семейного бизнеса и был принят закон о развитии семейного предпринимательства.

"В новых финансово-экономических условиях, ситуации санкционного давления Торгово-промышленная палата продолжает оказывать бизнесу всестороннюю поддержку: при урегулировании договорных отношений с партнерами, импортозамещении, промышленной кооперации, поиске новых поставщиков, клиентов и рынков сбыта, выстраивании альтернативных логистических цепочек и по многим другим вопросам. Возможности всей системы торгово-промышленных палат как в России, так и дружественных странах помогают в этом. Это надежный партнер в нашей совместной работе", - отметил Дмитрий Краснов.

"Рад был отметить, что наше взаимодействие с Торгово-промышленной палатой становится более плотным. Все наши законодательные акты принимаются с учетом мнения экспертов нижегородского Союза ТПП и Ассоциации промышленников и предпринимателей, что позволяет объективно оценивать их значимость, вносить необходимые поправки, чтобы обеспечить реальную поддержку бизнеса в нынешних сложных условиях. Благодаря этой встрече состоялся очень серьезный диалог, в ходе которого мы обменялись уже имеющимися наработками и договорились координировать действия по решению существующих проблем на разных уровнях", − подчеркнул Евгений Люлин.