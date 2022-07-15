Нижегородцы могут купить билет на матч Пари НН - ЦСКА всего за 10 рублей Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Нижегородцы могут купить билет на матч Пари НН - ЦСКА всего за 10 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно информации, нижегородские болельщики, оформившие "Карту болельщика", смогут купить билет на первый домашний матч "Пари Нижний Новгород", который пройдет 31 июля, всего за 10 рублей, это символическая цена за техническое оформление.

При оформлении билета на сайте необходимо ввести номер "Карты болельщика". После покупки билета в личном кабинете на Госуслугах отобразится QR-код, который и нужно будет предъявить на входе на стадион.

На одну учетную запись можно оформить только два билета. Второму билету необходимо присвоить номер "Карты болельщика" того человека, для которого оформляется билет.

Кроме того, владельцы абонементов 31 июля в официальном магазине могут получить подарок при предъявлении абонемента и документа, подтверждающего личность.

Акция действует только при покупке билетов на сайте: fcnn.ru.

Подробнее о правилах оформления "Карты болельщика" можно узнать на Госуслугах.