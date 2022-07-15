Депутат Госдумы Наталья Назарова проверила благоустройство в Кулебаках Политика

Фото предоставлено пресс-службой Единой России

Депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова ("Единая Россия") проверила реализацию нацпроектов в городском округе город Кулебаки. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Парламентарий вместе с и.о. главы округа Артемом Паятелевым и заместителем секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Еленой Федоренко оценили ход работ по благоустройству площади Ленина.

В настоящее время здесь ведутся демонтажные и земляные работы. В скором времени будет уложена тротуарная плитка, появятся малые архитектурные формы, установлен фонтан.

"Мы проводили рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в этом году. Проект площади Ленина набрал наибольшее количество голосов – более 2,5 тысяч кулебчан отдали предпочтение этому пространству, - сказал Артем Паятелев. - Для его благоустройства была привлечена архитектурная мастерская ННГАСУ. Ее сотрудники разработали дизайн площади, основанный на концепции стиля нового рационализма 60-х годов. Обновленная площадь гармонично впишется в общий стиль города".

Также Наталья Назарова посетила рабочий поселок Велетьма. Здесь в рамках партийного проекта "Новая школа" и национального проекта "Демография" строится детский сад на 40 мест. Это будет одноэтажное здание, соответствующее всем требованиям, предъявляемым к подобным объектам. В каждом помещении установлены теплые полы, радиаторы, из всех игровых есть выход на веранду. Сейчас завершается монтаж внутренних и наружных сетей, ведутся отделочные работы.

"За последнее время по долгу службы я посетила много образовательных учреждений и могу с полной уверенностью сказать, что этот детский садик ни на долю не уступает столичным. Он будет оснащен современным оборудованием, будут созданы игровые зоны для детей всех возрастов – одним словом, делается все с заботой о детях", - сказала Наталья Назарова.

Как отмечают сами жители, для них появление садика это значимое и долгожданное событие. На каждой встрече с населением вопрос о его строительстве поднимался неоднократно. И уже совсем скоро дети смогут прийти на свои первые занятия в новое здание.