Одинаковую плату за продленку введут во всех школах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Одинаковую плату за продленку введут во всех школах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Согласно информации, единая плата за группу продленного для всех школ будет введена уже с 1 сентября.

Так, 3 часа пребывания в группе продленного дня будут стоить 1 615 рублей, 4 часа - 2 048 рублей, а 5 часов - 2 639 рублей.

Как сообщили в департаменте образования, детям, в рамках продленки организуется присмотр за ребенком, прогулки, спортивный час и отдых детей, выполнение домашних заданий, а также занятия по интересам и игры.

Ранее сообщалось, что группы продленного дня в школах Нижнего Новгорода статут бесплатными для льготников.