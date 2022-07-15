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Одинаковую плату за продленку введут во всех школах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
Согласно информации, единая плата за группу продленного для всех школ будет введена уже с 1 сентября.
Так, 3 часа пребывания в группе продленного дня будут стоить 1 615 рублей, 4 часа - 2 048 рублей, а 5 часов - 2 639 рублей.
Как сообщили в департаменте образования, детям, в рамках продленки организуется присмотр за ребенком, прогулки, спортивный час и отдых детей, выполнение домашних заданий, а также занятия по интересам и игры.
Ранее сообщалось, что группы продленного дня в школах Нижнего Новгорода статут бесплатными для льготников.
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