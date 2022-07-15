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Общество

Стоимость разовой поездки в общественном транспорте Нижнего Новгорода скорректируют

22 июля 2022 17:27  [169] Общество

Стоимость разовой поездки в общественном транспорте Нижнего Новгорода скорректируют впервые за пять лет.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в областном центре будет установлена единая стоимость проезда за одну поездку, независимо от расстояния и вида транспорта, - в трамваях, троллейбусах, социальных автобусах и метрополитене: при оплате с помощью бесконтактных банковских карт – 30 рублей (сейчас стоимость такой поездки – 26 рублей, у ряда частных перевозчиков – 30 рублей), при оплате наличными – 35 рублей (сейчас – 30 рублей).

В региональное правительство обратились представители автотранспортных предприятий с просьбой изменения стоимости проезда в общественном транспорте до 42 рублей, ссылаясь на рост стоимость на ГСМ, запчасти и повышение заработной платы водителям.

Как отметил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов, "для изменения стоимость проезда есть ряд объективных причин, которые невозможно не учитывать, важно сохранить автотранспортные предприятия, не допустив их банкротства, но интересы жителей региона в приоритете".

"После проведенных переговоров, посчитав экономику и перспективы отрасли, было принято сбалансированное решение - скорректировать стоимость разовой поездки на минимальную сумму: до 30 рублей при использовании банковской карты и до 35 рублей при оплате наличными", - добавил Артем Бафанов. "Стоимость всех видов проездных билетов останется прежней", - особо подчеркнул он, отметив, что пересадочный тариф "60 минут" с возможностью пересадки в социальном транспорте также составит 30 рублей за поездку, аналогичный пересадочный тариф "90 минут" - 45 рублей за поездку.

Напомним, что в Казани и Самаре стоимость проезда уже составляет 35 рублей, в Уфе - 33, а в Чебоксарах – 36.

Напомним также, что на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской агломерации начато масштабное обновление работы транспорта с внедрением новой маршрутной сети, где будут действовать проездные и пересадочные тарифы для удобства пассажиров.

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Теги:
Общественный транспорт Тарифы Транспорт
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