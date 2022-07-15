Водолазы повторно обследуют и очищают пляжи и места купания в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Водолазы повторно обследуют и очищают пляжи и места купания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, сегодня работы проводились на озере Светлоярское. Уже были обследованы пляжные зоны и места купания Щелковского хутора.

Как рассказал начальник отдела ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций по Сормовскому району Сергей Барыкин,остальные озера в Нижнем Новгороде будут обследованы и очищены до конца июля.

Водолаз аварийно-спасательного отряда Дмитрий Зеленков рассказал, что в основном на дне водоемов находят пластиковые бутылки, крышки и камни.

Кроме того, специалисты Управления ГО и ЧС отметили, что за прошедшую неделю состоялось 17 рейдов по выявлению нарушений правил охраны жизни людей на водных объектах и проведено 33 профилактические беседы.

Напомним, что Роспотребнадзор не рекомендует купаться на семи пляжах Нижнего Новгорода.