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Почему родители выбирают частные школы?

25 июля 2022 09:10  [74]

С каждым годом становится все больше родителей, кто предпочитает обучать своих детей в частных школах https://okddd.ru/nachalnaya-chastnaya-school/. Родители считают, что обучение в частной школе намного лучше, да и учителя хорошо относятся к детям. Однако, за обучение нужно платить.

 

 

 

Почему лучше учиться в частной школе?

 

У частных школ немало преимуществ и Общеобразовательный комплекс "Дари добро детям" отличное доказательство. Частные школы выбирают по следующим причинам:

 

1.Особенная организация учебного процесса

 

Нельзя сравнивать атмосферу в частной школе с той, которая царит в государственной. Нет никаких жестких требований. К примеру, первый урок может начаться даже в 10-ть часов. К тому же, не нужно носить школьную форму и всем быть одинаковыми.

 

Каждый ребенок может выбрать дополнительное занятие, которое будет соответствовать вкусовым предпочтениям. Посещение таких занятий хорошо влияют на развитие каждого ученика. Ребенок узнает новое и тут же применяет практические навыки.

 

2.В классах не больше 15-ти человек

 

В частных школах нет больших классов. Максимальное количество учеников – 15-ть человек. Следовательно, учитель сможет уделить внимание каждому своему ученику и если что-то непонятно, то с легкостью объяснить.

 

Учитель знает слабые стороны каждого ребенка и в процессе преподнесения нового материала уделяет особое внимание тем, кто отстает.

 

3.К ученикам и родителям относятся с большим уважением

 

Ни один учитель, который работает в частной школе, никогда не будет кричать на своих учеников. Ко всем относятся бережно и тактично. Если ребенок не усвоил новый материал, но ему объяснят еще раз и даже помогут, если не получится справиться с заданием.

 

Дети чувствуют себя в такой школе спокойно и комфортно. Психологическое состояние детей не страдает и отлично сказывается на качестве обучения.

 

4.Есть все необходимое для того, чтобы обучаться в комфортных условиях

 

Частные школы оснащены всем тем, что необходимо современным детям. Про государственные и говорить не стоит, потому что там о таком могут только мечтать. К примеру, стоит заглянуть в спортивный зал и там есть такой инвентарь, что не во всех спортивных школах представлен. Отдельного внимания заслуживают школьные автобусы, которые развозят детей после занятий и привозят утром.

 

Дети пользуются новыми компьютерами, посещают лаборатории и работают с разными веществами. В частных школах есть футбольное поле, бассейн и даже теннисный корт.

 

5.Хорошее питание

 

В частных школах https://okddd.ru/chastnaya-shkola-yuzao/ детей кормят качественной и вкусной едой. К тому же, дети не бегают в столовую, чтобы успеть за 10-ть минут пообедать. Они приходят в указанное время и полноценно обедают.

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