Глеб Никитин: "Нижегородских сотрудников органов следствия всегда отличали высокий профессионализм и верность своему долгу" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации.

По словам главы региона, на сотрудниках органов следствия лежит большая ответственность по обеспечению правопорядка на всей территории нашей страны.

"Такая работа требует постоянной вовлеченности, неравнодушия, внимания к деталям. В сфере вашей деятельности - все жизненные аспекты. Очень часто от качества следственной работы зависят судьбы людей. На вас рассчитывают в деле восстановления законности, вам доверяют и уважают.

Мир меняется, и перед вами постоянно возникают новые вызовы. Следственные органы с достоинством отвечают на них, совершенствуют свою деятельность, осваивают новые области знания. Какие бы технологии ни приходили в нашу жизнь - главным остаются человеческие эмоции. Вам всегда удаётся сохранять этот баланс и помогать людям в самых сложных ситуациях.

Нижегородских сотрудников органов следствия всегда отличали высокий профессионализм и верность своему долгу. Вы не просто следуете установленному порядку, а стремитесь восстановить справедливость. Это касается самых разных вопросов. Спасибо за эту работу, за постоянное стремление вперёд, за желание менять мир к лучшему!

В профессиональный праздник желаю вам всегда сохранять веру в своё дело. Пусть сбудутся все намеченные планы, а рядом всегда будут понимающие и любящие люди!", - сказал Глеб Никитин.