Ремонт дорог по нацпроекту БКАД продолжается в семи районах Нижнего Новгорода Экономика

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Ремонт дорог по нацпроекту БКАД продолжается в июле в семи районах Нижнего Новгорода.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, всего до конца года в областном центре планируют отремонтировать до 25 км дорог в рамках данной программы.

"Ряд из них – важные транспортные магистрали нашего города, другие – с меньшей транспортной нагрузкой, но уже требовавшие незамедлительного ремонта. В обновление дорожной инфраструктуры также входит ремонт тротуаров, обустройство их пандусами, нанесение дорожной разметки, установка новых дорожных знаков и светофорных объектов", - отметил глава города.

В июле подрядчики работают на улицах Ларина, Мориса Тореза, а также Генкиной, Гаугеля, Южном шоссе и других магистралях.

Ранее сообщалось, что на реализацию нацпроекта БКАД в Нижегородской области в 2022 году направят почти 11 млрд рублей.