Более 350 крыш с начала года отремонтировали в Нижегородской области по требованию ГЖИ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 350 крыш с начала года отремонтировали в Нижегородской области по требованию ГЖИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, с 1 января текущего года в Госжилинспекцию поступило почти 3 тысячи обращений, связанных с протекающей кровлей. Уже отремонтировано 356 крыш, работы продолжаются.

Так, инспекторы проверили отремонтированную крышу многоквартирного дома №4 в микрорайоне Центральный в Выксе. Весной житель дома пожаловался на частые протечки кровли. Неоднократные обращения в ДУК результатов не приносили.

В ходе внеплановой проверки были выявлены протечки покрытия и выдано предписание об устранении выявленных нарушений в течение нескольких месяцев. Работы были выполнены в срок.

Как напомнили в ГЖИ, в случае неисполнения предписания управляющей организации грозит штраф за нарушения содержания общего имущества многоквартирного дома, который достигает 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородские коммунальщики с начала года были оштрафованы более чем на 12 млн рублей.