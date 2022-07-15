Сотрудник нижегородского правительства Сергей Бочаров вошел в состав комиссии по госслужбе при Президенте РФ Политика

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров вошел в состав комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров при президенте РФ. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, соответствующий указ № 490 был подписан президентом России 22 июля 2022 года.



Председателем комиссии назначен помощник главы государства Дмитрий Миронов, зампредседателя — начальник Управления президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Максим Травников. Также в состав комиссии включены руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов, замруководителя аппарата правительства России Игорь Шевченко.

Основными задачами комиссии являются подготовка предложений по совершенствованию государственной службы в России, выработка государственной политики по формированию резерва управленческих кадров, по вопросам стратегии развития кадрового потенциала.

Комиссия также рассматривает предложения по реформированию законодательства о госслужбе, оценивает проекты нормативных правовых актов в этой сфере, ведет мониторинг и анализ практики применения соответствующего законодательства.