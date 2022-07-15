Региональный Минобр организовал проверку лагеря "Салют" после жалоб нижегородцев Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Минобр Нижегородской области организовал проверку лагеря "Салют" после жалоб нижегородцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее нижегородцы в соцсетях обратили внимание на плохое качество еды в оздоровительном лагере, некачественную организацию досуга детей и условия их проживания.

Согласно информации, в субботу комиссия министерства образования региона проверила все функции лагеря "Салют".

По словам Давида Мелик-Гусейнова, замечания родителей не были безосновательными. Специалисты выявили ряд нарушений, которые должны быть устранены в течение трех дней. Все работы и решение о привлечении администрации лагеря к ответственности будет принимать лично министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

"Отдых летом детей это один из приоритетов системы образования. Важно не просто поставить "галочку", что столько детей отдохнуло в лагере, а организовать отдых и оздоровление на таком уровне, чтобы приятных впечатлений и заряда бодрости хватило на предстоящий учебный год", - подчеркнул замгубернатора.

Ранее сообщалось, что более тысячи нижегородских детей отдохнули в муниципальных лагерях в первую смену.