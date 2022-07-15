Пятилетнему мальчику в Семенове оторвало руку стиральной машиной Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пятилетнему мальчику в Семенове оторвало руку неисправной дверцей стиральной машины. Об этом сообщили в пресс-службе ПИМУ.

Согласно информации, 24 июля мальчик засунул руку в работающую стиральную машину. Ребенку оторвало часть правой руки в области локтевого сустава.

Мальчика в тяжелом состоянии и большой кровопотерей на вертолете Центра медицины катастроф доставили в Нижний Новгород в реанимацию Университетской клиники ПИМУ, где ему выполнили реплантацию оторванной конечности и переливание крови.

Как рассказал директор Университетской клиники ПИМУ Игорь Арефьев, операция шла почти 4 часа. Кровоснабжение и жизнеспособность конечности были восставлены, а состояние ребенка оценивается как стабильное.

"Восстановление кровоснабжения конечности - первый этап, реваскуляризация и остеосинтез выполнены успешно, что позволяет надеяться на максимальное восстановление функции конечности. Это происходит не за одну операцию, пока рано говорить о сроках. Ситуация серьезная, молимся за здоровье ребенка и рассчитываем на благоприятный исход,"- подчеркнул ректор ПИМУ Николай Карякин.

Ранее сообщалось, что хирурги нижегородской больницы им. Семашко впервые провели операцию по удалению грибковой инфекции тканей лица.