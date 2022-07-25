Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов Общество

В Нижнем Новгороде подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников кинологических подразделений территориальных органов МВД России на звание "Лучший по профессии".

С 19 по 22 июля 72 полицейских-кинолога из разных уголков России демонстрировали приёмы и упражнения, необходимые по различным направлениям применения служебных собак: следовая работа, поиск, обнаружение и обозначение взрывчатых веществ и наркотических средств, и другие. Кроме того, сотрудники демонстрировали свои успехи в огневой и физической, в правовой и служебной подготовке.

В последний день проведения конкурса состоялась церемония награждения его победителей, призёров и лучших участников. В торжественном мероприятии приняли участие начальник ФКУ "ЦКО МВД России" полковник полиции Сергей Качкин, замначальника – начальник ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области Равиль Белев, а также члены судейской коллегии и представители Совета ветеранов и Общественного совета при региональном главке.

Судейская коллегия определила призёров и победителя конкурса профессионального мастерства в общем зачёте. Третье место разделили представитель Тульской области капитан полиции Александр Черников с лабрадором по кличке Гром и младший лейтенант полиции Диана Саитхужина с немецкой овчаркой Легендой из Челябинской области.

Второе место - у майора полиции Сергея Колесникова с немецкой овчаркой по кличке Лав энд Спирит Икстрим из Саратовской области.

Победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников кинологических подразделений территориальных органов МВД России в 2022 году стал инспектор-кинолог из Новосибирской области младший лейтенант полиции Андрей Жерздев со своей напарницей – немецкой овчаркой по кличке Кассандра.

Фото предоставлено ГУ МЧС по Нижегородской области