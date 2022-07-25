Территории с запретом на продажу алкоголя определят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Территории с запретом на продажу алкоголя определят в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, специальная городская комиссия начала работу по определению территорий, где будет запрещена продажа алкоголя.

Так, на первом заседании обсуждался участок вокруг клинико-диагностической лаборатории на улице Бурнаковской. В мероприятии приняли участие жители, выступившие с инициативой о запрете, и представители торговых организаций.

По итогам заседания комиссия одобрила проект постановления, устанавливающий границы территории, где запретят продавать алкоголь.

Далее пройдут общественные обсуждения.

Ранее сообщалось, что более 1 300 бутылок нелегального алкоголя изъял из оборота нижегородский Минпром в 2021 году.