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Территории с запретом на продажу алкоголя определят в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, специальная городская комиссия начала работу по определению территорий, где будет запрещена продажа алкоголя.
Так, на первом заседании обсуждался участок вокруг клинико-диагностической лаборатории на улице Бурнаковской. В мероприятии приняли участие жители, выступившие с инициативой о запрете, и представители торговых организаций.
По итогам заседания комиссия одобрила проект постановления, устанавливающий границы территории, где запретят продавать алкоголь.
Далее пройдут общественные обсуждения.
Ранее сообщалось, что более 1 300 бутылок нелегального алкоголя изъял из оборота нижегородский Минпром в 2021 году.
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