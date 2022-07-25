Волонтеры ОМК посадили деревья на территории детского лагеря "Костер" в Выксе

Фото пресс-служба ОМК
Волонтеры экологического движения Объединенной металлургической компании (ОМК) высадили зеленые насаждения в детском оздоровительно-образовательном центре "Костер" в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.
Согласно информации, волонтеры и сотрудники центра посадили около 100 деревьев.
Инициатором озеленения выступила сотрудница выксунского завода ОМК Елена Косырева. Саженцы и необходимый инвентарь приобрели благодаря гранту, полученному в рамках конкурса социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнерство".
Улучшение экологической обстановки является приоритетным направлением в ОМК. Волонтерская акция стала еще одним шагом в последовательной работе компании по снижению углеродного следа.
"В теплое время года ребята, отдыхающие в лагере "Костер", проводят много времени на свежем воздухе. Нам захотелось, чтобы территория детского лагеря была красивой и ухоженной. Важно, что дети с удовольствием участвовали вместе с нами в подготовке территории, посадке и поливе. Уверена, что и в будущем ребята будут чутко относиться к природе и поддерживать "зеленые" акции", – отметила Елена Косырева.
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