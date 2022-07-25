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Внедорожник Volkswagen Touareg: обзор, особенности, преимущества, комплектация, стоимость

26 июля 2022 11:45  [85]

Современный автомобиль Volkswagen Touareg покорил водителей своим дизайном, экстерьером и техническими характеристиками. В последнее время эта модель стала узнаваемой и востребованной. Причин тому множество – присутствие инновационных элементов, продуманное оснащение, светодиодные фары, цифровая приборная панель и прочее. Езда на таком авто будет максимально комфортной и безопасной.

У нас вы сможете купить Туарег выбранной комплектации по лучшей на рынке цене! Процесс приобретения и обслуживания такого автомобиля с помощью нашей компании будет удобным, быстрым, выигрышным. Здесь вы найдете транспортные средства с обновленным дизайном.

Доступные комплектации

Наша компания предлагает выгодную покупку Volkswagen Touareg с сопровождением профессиональных специалистов. Они помогут выбрать авто согласно вашим предпочтениям и запросам. Доступны следующие его виды:


  • Respect;

  • Exclusive R-line;

  • Exclusive Atmosphere;

  • Business R-line;

  • Business Elegance;

  • Business Atmosphere. Все машины характеризуются стильным и привлекающим внимание дизайном. Они позволят автолюбителю выделяться в дорожном потоке. Порадуют маневренность, комфортабельность и отличные технические характеристики транспортного средства.

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Особенности и преимущества

Сейчас многие водители предпочитают приобретать для городской езды и продолжительных путешествий именно Volkswagen Touareg. Наша компания предлагает максимально выгодные условия для этих целей. Все транспортные средства данной модели характеризуются следующими параметрами:


  • обновленный дизайн;

  • комфорт для водителя и пассажиров во время поездки;

  • стильное оформление кузова и внутреннего салона;

  • цифровая инновационная панель;

  • высококачественная встроенная мультимедийная система;

  • новейшие электронные ассистенты для помощи водителям;

  • прекрасные ходовые качества.

  • С нами покупка автомобиля станет по-настоящему приятным и интересным процессом. Для начала сотрудничества достаточно заполнить заявку на сайте. Затем с вами свяжется специалист для уточнения деталей и предоставления специального индивидуального предложения. Есть возможность оформления кредита или рассрочки. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашими менеджерами в режиме онлайн. Они помогут подобрать оптимальный вариант комплектации и стоимости, исходя из ваших пожеланий и финансовых возможностей.

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