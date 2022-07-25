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Спорт

Нижегородская спортсменка завоевала два "золота" на международных соревнованиях по плаванию

26 июля 2022 11:52  [104] Спорт

Фото: департамент спорта Нижнего Новгорода

В Казани проходит I этап комплексных международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду "Игры дружбы". В соревнованиях, прошедших 21-25 июля, приняли участие 900 спортсменов из 16 стран - России, Белоруссии, Армении. Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Сербии, Казахстана, Сирии, Судана, Таджикистана, Узбекистана, Эквадора, ЮАР, ДНР и ЛНР.

По информации департамента физкультуры и спорта Нижнего Новгорода, воспитанница спортшколы "Нижегородец" Елена Богомолова завоевала две золотые медали.

Спортсменка стала лучшей на дистанции 50 м брассом с результатом 30,75 с, а также на дистанции 200 м брассом с результатом 2:29.84 мин.

Кроме того, ещё один воспитанник "Нижегородца" Иван Баленков занял третье место в комплексном плавании на 200 м с результатом 2:03.31 мин, установив новый рекорд Нижегородской области.

Оба пловца занимаются под руководством заслуженного тренера России Павла Никитина.

Напомним, ранее Елена Богомолова и Иван Баленков завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по плаванию "Резерв России 2021".

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Теги:
Плавание Соревнования Спортивная школа
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