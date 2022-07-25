Значительное снижение вызовов в службу "112" отмечено в Нижегородской области Общество

Почти на 2 тысячи снизилось количество обращений в службу "112" за прошедшую неделю. В частности, сократилось число звонков в пожарную службу, скорую помощь и полицию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего с 18 по 24 июля 2022 года в центр обработки вызовов системы "112" Нижегородской области поступило 32 276 обращений - это почти на 2 тысячи меньше, чем на прошлой неделе.

Количество звонков в пожарную службу за неделю составило 354 - это на 17% меньше, чем на прошлой неделе; в полицию нижегородцы обратились 4 212 раз (уменьшение на 4%), а в скорую помощь поступило 7 304 звонков (на 2% меньше).

При этом количество обращений в службу газа за прошлую неделю увеличилось на 16% - до 163.

Наибольшее количество звонков в службу "112" поступило из г.о.г. Бор и Балахнинского, Кстовского и Богородского муниципальных округов.

Напомним, набрать номер "112" с мобильного телефона возможно даже при нулевом балансе, а также с телефона без SIM-карты. Главное, чтобы телефон находился в зоне действия сети. Центр обработки вызовов работает круглосуточно, в дежурную смену входит 17 человек, включая психолога и переводчика. Экстренную информацию на номер 112 можно отправлять также смс-сообщением.

Если телефонная линия занята, звонящий может быть переведён на интеллектуальный автоответчик, который предложит выбрать необходимую службу для обращения из списка.

Людям с нарушением слуха в SMS-сообщении на номер "112" необходимо вначале написать фразу "Я ГЛУХОЙ" для дальнейшего взаимодействия с оператором. Далее нужно указать ФИО, возраст (если требуется медицинская помощь), подробный адрес, коротко описать, что случилось, кто откроет дверь (в случае выезда специалистов на дом). Специалисты примут обращение и при необходимости зададут уточняющие вопросы через SMS-сообщения.