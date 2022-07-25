Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Мероприятия для детей в дни летних каникул
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 26 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2022 12:55  [32] Значительное снижение вызовов в службу "112" отмечено в Нижегородской области
26 июля 2022 12:32  [64] Территорию на улице Алексеевской благоустроят за 18,2 млн рублей
26 июля 2022 12:25  [76] Ремонт Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде завершен на 85%
26 июля 2022 12:13  [82] Институт сервисных уполномоченных появится в Нижегородской области в 2022 году
26 июля 2022 11:59  [90] План по количеству заявлений на зачисление в первый класс в Нижнем Новгороде уже перевыполнен
26 июля 2022 11:08  [93] Правительство поддерживает экологические инициативы россиян
26 июля 2022 10:47  [159] Первому полпреду президента РФ в ПФО Сергею Кириенко исполнилось 60 лет
26 июля 2022 10:27  [111] Волонтеры ОМК посадили деревья на территории детского лагеря "Костер" в Выксе
26 июля 2022 10:23  [225] Территории с запретом на продажу алкоголя определят в Нижнем Новгороде
26 июля 2022 09:48  [177] Давид Мелик-Гусейнов сообщил о появлении нового штамма "Кентавр" в Нижегородской области
Общество

Значительное снижение вызовов в службу "112" отмечено в Нижегородской области

26 июля 2022 12:55  [32] Общество

Почти на 2 тысячи снизилось количество обращений в службу "112" за прошедшую неделю. В частности, сократилось число звонков в пожарную службу, скорую помощь и полицию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего с 18 по 24 июля 2022 года в центр обработки вызовов системы "112" Нижегородской области поступило 32 276 обращений - это почти на 2 тысячи меньше, чем на прошлой неделе.

Количество звонков в пожарную службу за неделю составило 354 - это на 17% меньше, чем на прошлой неделе; в полицию нижегородцы обратились 4 212 раз (уменьшение на 4%), а в скорую помощь поступило 7 304 звонков (на 2% меньше).

При этом количество обращений в службу газа за прошлую неделю увеличилось на 16% - до 163.

Наибольшее количество звонков в службу "112" поступило из г.о.г. Бор и Балахнинского, Кстовского и Богородского муниципальных округов.

Напомним, набрать номер "112" с мобильного телефона возможно даже при нулевом балансе, а также с телефона без SIM-карты. Главное, чтобы телефон находился в зоне действия сети. Центр обработки вызовов работает круглосуточно, в дежурную смену входит 17 человек, включая психолога и переводчика. Экстренную информацию на номер 112 можно отправлять также смс-сообщением.

Если телефонная линия занята, звонящий может быть переведён на интеллектуальный автоответчик, который предложит выбрать необходимую службу для обращения из списка.

Людям с нарушением слуха в SMS-сообщении на номер "112" необходимо вначале написать фразу "Я ГЛУХОЙ" для дальнейшего взаимодействия с оператором. Далее нужно указать ФИО, возраст (если требуется медицинская помощь), подробный адрес, коротко описать, что случилось, кто откроет дверь (в случае выезда специалистов на дом). Специалисты примут обращение и при необходимости зададут уточняющие вопросы через SMS-сообщения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД МЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph