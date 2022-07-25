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Общество

Олег Беркович рассказал о планах строительства музея в Парке Победы в Нижнем Новгороде

26 июля 2022 16:35  [101] Общество

Фото: соцсети парка Победы

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович на заседании комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам 25 июля рассказал о планах строительства музея в Парке Победы в Нижнем Новгороде.

Напомним, что на строительство здания мультимедийного музея "Россия - моя история" планировалось выделить 500 млн рублей.

Как рассказал Олег Беркович, площадь здания составит более 3 тысяч кв.м, из которых около 2 тысяч квадратных метров займет сама историческая выставка, еще тысяча кв.м будет отведена под экспозицию, посвященною городу Горькому во время Великой Отечественной войны, а остальное пространство будет выделено под помещения для обучения школьников.

"Размещение в Парке Победы идеологически очень правильное", - отметил и.о. заместителя губернатора.

Профильный комитет регионального парламента поддержал выделение 150 млн рублей на строительство музея.

Напомним, что мультимедийный парк "Россия – моя история" открылся на Нижегородской ярмарке 4 ноября 2017 года.

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Теги:
История Музеи
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