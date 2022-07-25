Евгений Люлин: "Успешный опыт развития АПК в Дальнеконстантиновском районе необходимо тиражировать в Нижегородской области" Политика

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"



Заседание Ассоциации представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Нижегородской области при Законодательном Собрании прошло 26 июля в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

В мероприятии приняли участие председатель Ассоциации, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, депутаты Заксобрания, представители администрации Дальнеконстантиновского района и Земских собраний.

"Одна из главных тем обсуждения – развитие агропромышленного комплекса региона. Для проведения заседания мы не случайно выбрали Дальнее Константиново – год от года район наращивает обороты! Основная отрасль сельского хозяйства в районе – молочное животноводство. Здесь активно реализуется программа "Комплексного развития сельских территорий". Важно, чтобы представители муниципалитетов изучали такие положительные примеры и перенимали лучшие практики. Другая непростая, но очень важная для региона тема – проблемные вопросы, связанные с оборотом земель сельскохозяйственного назначения", - рассказал Евгений Люлин.

По его словам, успехи района впечатляют: за последнее 20 лет молока стало производиться втрое больше, также отличные показатели в зерновом хозяйстве, в животноводстве. "Мясное животноводство немного отстает, но есть планы по его развитию. При этом важно, что здесь нет чудес и особых условий – просто люди активно использовали возможности и в форме господдержки, и региональной поддержки", - подчеркнул Евгений Люлин.

Средняя зарплата в сельском хозяйстве в целом по Дальнеконстантиновскому району в 2021 году составила более 44 тыс. рублей, в том числе зарплата операторов машинного доения в среднем по району – более 51 тыс. рублей. В передовых предприятиях уровень зарплаты в животноводстве более 70 тыс. рублей. Это один из самых высоких показателей в агропромышленном комплексе Нижегородской области.

В районе реализуется программа поддержки и закрепления кадров на селе. Из областного бюджета единовременную помощь в размере от 70 до 100 тыс. рублей и ежемесячную надбавку к заработной плате за последние 5 лет получили 35 человек. Ежегодно проводится повышение квалификации специалистов сельхозпредприятий всех специальностей.

"Самое главное – это инициатива и знания, которые позволяют строить новые фермы, поселки, жилые дома для молодых специалистов. Опыт успешного развития АПК в Дальнеконстантиновском районе нужно тиражировать по всей Нижегородской области", - резюмировал Евгений Люлин.