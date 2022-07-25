Библиотека имени Н.А. Добролюбова превратится в современное пространство для молодёжи Общество

Библиотека имени Н.А. Добролюбова (ул. Володарского, 13) Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Экспертный совет выбрал проект преображения библиотеки им. Добролюбова, расположенной в центре Нижнего Новгорода. Как отметили в областном правительстве, к 2026 году библиотека превратится в точку притяжения креативной молодёжи.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде прошёл финал федерального архитектурного конкурса "Экосистема города", в рамках которого молодые архитекторы со всей страны разрабатывали проекты реальных объектов в пяти городах - Нижнем Новгороде, Липецке, Туле, Архангельске и Перми.

Так, в столице Приволжья две команды молодых специалистов разработали проекты реконструкции библиотеки им. Н.А. Добролюбова и защитили их перед экспертами.

Библиотека им. Добролюбова на ул. Володарского является одним из важных культурных центров этого микрорайона. До 1997 года её здание носило статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения как одно из "ленинских" мест в городе. Ведущая тема работы учреждения - литературное краеведение, также администрация активно сотрудничает с другими учреждениями культуры, писателями, поэтами, историками.

Как отметил один из кураторов проекта - советник губернатора Псковской области по пространственному развитию Сергей Станкевич, библиотека им. Н.А. Добролюбова - это не классическая библиотека, которая обветшала, а изначально жилой дом с интересной архитектурой.

"Это нетипичная история, поэтому с ней интересно работать", - поделился своими впечатлениями Станкевич.

Защита проектов двух команд-финалистов состоялась в Доме Архитектора. В состав экспертного жюри вошли известные нижегородские эксперты в области архитектуры - Сергей Попов, Анна Гельфонд, Александр Худин, Елена Павлова и Владимир Сметанин.

"Данный объект важен с точки зрения создания локальных районных центров, которые стали бы точками притяжения для жителей, создавали комфортную среду, некую общность и являлись бы элементами построения гражданского общества", - отметил в своем выступлении главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов.

Первая команда в своём проекте реконструкции учитывала историческую и существующую среду, дала отсылки к работам Николая Добролюбова и к современной философии.

Вторая команда сосредоточилась на запросе креативной молодёжи района сделать пространство максимально современным, но при этом сохранить исторический дух здания.

После бурных обсуждений экспертное жюри выбрало победителем второй проект, над которым работали Василий Говорун (Москва, МАРХИ), Юлия Садчикова (Ростов-на-Дону, ААИ ЮФУ), Екатерина Мурик (Иркутск, НИ ИРГТУ), Екатерина Крыласова (Нижний Новгород, МАРХИ).

Проект реконструкции библиотеки им. Н.А. Добролюбова будет реализован до 2026 года.