Более 10 тысяч человек в Нижегородской области оформили "Карту болельщика"

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Более 10 тысяч человек в Нижегородской области уже оформили "Карту болельщика". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через госуслуги можно с 4 июля. Для посещения домашних матчей ФК "Пари НН" в новом сезоне Российской Премьер-лиги наличие данной карты обязательно.
Согласно информации, за это время нижегородцы оформили 10 144 "Карт болельщика".
Кроме того, карту можно будет оформить прямо перед первым в сезоне домашнем матче "Пари Нижний Новгород", который состоится 31 июля.
Специальные окна будут работать около стадиона "Нижний Новгород" 30 и 31 июля во временном центре оформления "Карты болельщика".
Кроме того, в день матча, 31 июля, в МФЦ Нижнего Новгорода, а также на Бору, в Дзержинске, Кстове, Сарове, Арзамасе будут работать дежурные окна, где сотрудники МФЦ помогут болельщикам оформить карту.
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