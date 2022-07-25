Нижегородских учителей приглашают принять участие в телешоу "Классная Тема!" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Телеканал "Россия-1" и министерство просвещения РФ объявили о начале приема заявок на участие в шоу, которое создается по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке компании VK.

"Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу – отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. Нашим учителям есть, чем поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто будет участвовать в отборе", - обратился к учителям министр просвещения Сергей Кравцов.

В конце года самые талантливые, неординарные и удивительные учителя России встретятся на шоу "Классная тема!". Семь лучших педагогов, которые пройдут отбор по всей стране, покажут, как они проводят свои уроки.

Как отмечают создатели шоу, участники Форума классных руководители, многие из которых уже подали заявки на участие, являются самыми сильными учителями России, для которых помимо непосредственно образовательных задач важны задачи и по воспитанию детей и по продвижению престижа профессии.

"Идея создания телевизионного шоу про учителей давно витает в воздухе. На отечественном ТВ есть очень яркие, интересные проекты на самые разные темы, но педагогика до сих пор была обделена вниманием. Между тем, учителя, воспитывая наших детей, делают огромный вклад в будущее нашей страны. Среди них есть настоящие звезды. Очень рада, что уже скоро мы увидим их на телеэкранах в качестве участников шоу "Классная тема". Страна должна знать своих героев", - подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Алена Ошмарина, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 Дзержинск, участница Форума классных руководителей в 2021 году отметила, что шоу будет интересно разным категориям зрителей.

"Я уверена, каждый учитель имеет в своем арсенале набор уникальных методик, секреты и лайфхаки. Ведь каждый урок, каждый день общения с детьми – это уникальный опыт. Нашим учителям есть, чем поделиться и что рассказать. Мне кажется, что телепередача "Классная тема" будет очень интересна и педагогам, и родителям, и самим школьникам", - сказала она.

Ознакомиться с подробностями и подать заявку на участие в шоу можно в сообществе в соцсети "Вконтакте".