Какие основные правила при маркировке продукции?

Маркировка представляет собой комплекс текстовых и графических символов, обозначений, которые наносятся на потребительскую упаковку или этикетку с целью предоставления покупателю сведений о свойствах продукции.
Существует несколько видов маркировки:
Маркировочная информация наносится:
Требование нанесения на потребительскую упаковку, ярлык, этикетку информации о продукции, установлены Законом РФ "О защите прав потребителей". К важным для потребителя сведениям относятся:
В остальных случаях законодательство не предусматривает обязательного штрихкодирования – процедура проводится добровольно для получения следующих преимуществ:
Самым востребованным штриховым кодом является EAN, состоящий из 8-13 последовательных чисел, в каждом из которых зашифрованы данные о стране происхождения продукции, о производителе и реализуемом изделии.
Перед выпуском в обращение продукция маркируется знаком обращения на рынке. Перед этим она проходит лабораторные испытания, результатом которых является оформление разрешительной документации – сертификатов / свидетельств или декларации.
Если товар проходит оценку соответствия согласно техническим регламентам ЕАЭС, на упаковку наносится обозначение "ЕАС".
Если сертификация или декларирование проводится в рамках национальной системы РФ, упаковка маркируется символами "СТР".
Знаки "СТР", "ЕАС" разрешают реализацию товаров на территории РФ или ЕАЭС. Они свидетельствуют о том, что изделия прошли необходимые исследования и полностью отвечают требованиям техрегламентов Таможенного Союза и профильных стандартов ГОСТ Р.
Также существует много знаков соответствия систем добровольной сертификации, которые повышают конкурентоспособность продукции и свидетельствуют о ее безупречном качестве.
Цель маркировки КИЗ заключается в предотвращении появления на рынках подделок, несертифицированных и контрафактных изделий, которые могут быть опасны и могут причинить вред здоровью потребителя. Процедура предусматривает нанесение на этикетки и упаковочную тару средств идентификации:
Для некоторых товарных категорий (табачных изделий, лекарственных препаратов, обуви, изделий из меха, шин и др.) нанесение КИЗ проводится в обязательном порядке. Это дает возможность получения достоверных сведений о продукции, подтверждает их качество, подлинность и соответствие требованиям законодательства.
Для предотвращения неблагоприятных последствий для бизнеса важно знать основные правила:
Данные о маркированных изделиях отражаются в единой базе и находятся в ней до момента проведения кассовой операции. После продажи коды исключаются из базы данных, повторное использование невозможно.
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