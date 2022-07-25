Какие основные правила при маркировке продукции?

Маркировка представляет собой комплекс текстовых и графических символов, обозначений, которые наносятся на потребительскую упаковку или этикетку с целью предоставления покупателю сведений о свойствах продукции.

Существует несколько видов маркировки:



потребительская (которую наносит производитель с целью информирования потребителя о важных характеристиках товара и особенностях применения по назначению);



знаки обращения и соответствия – подтверждают, что изделие соответствует требованиям нормативных актов ЕАЭС или РФ;



контрольные идентификационные знаки (КИЗ) – относятся к обязательной маркировке для некоторых видов товаров, движение которых должно отражаться в системе прослеживания "Честный ЗНАК".



За отсутствие маркировки изготовители и импортеры привлекаются к административной ответственности. Маркировать упаковку / этикетку необходимо до выпуска изделия в обращение. Советуем заблаговременно обратиться к специалистам, чтобы избежать негативных для бизнеса последствий. Подробнее можно узнать по ссылке: https://znak.store/.

Особенности нанесения потребительской маркировки

Маркировочная информация наносится:



на каждую единицу продукции, если это позволяет ее специфика;



на упаковку / этикетку посредством типографской печати;



на товар или упаковку путем наклеивания;



со всех сторон упаковочной тары.



Независимо от того, каким способом маркируется товар, сведения должны быть доступны к прочтению или сканированию, устойчивы к воздействию внешних факторов.



Требование нанесения на потребительскую упаковку, ярлык, этикетку информации о продукции, установлены Законом РФ "О защите прав потребителей". К важным для потребителя сведениям относятся:



наименование;



данные об изготовителе;



состав продукта, характеристики;



область применения;



сроки годности / службы / эксплуатация;



условия хранения / транспортирования;



предупредительные надписи;



штрих-код, знаки ЕАС / СТР и др.;



иные сведения.



Штрих-код является обязательным элементом маркировки при экспорте / импорте, а также, если товар размещается на продажу в крупные торговые точки с автоматизированным учетом.

В остальных случаях законодательство не предусматривает обязательного штрихкодирования – процедура проводится добровольно для получения следующих преимуществ:



упрощения документооборота, учета изделий на складе, в торговых точках и при транспортировке;



минимизации ошибок, недостач / излишков при инвентаризациях;



оптимизации процесса торговли за счет увеличения скорости обслуживания покупателей и т.д.



Самым востребованным штриховым кодом является EAN, состоящий из 8-13 последовательных чисел, в каждом из которых зашифрованы данные о стране происхождения продукции, о производителе и реализуемом изделии.

Единый знак обращения

Перед выпуском в обращение продукция маркируется знаком обращения на рынке. Перед этим она проходит лабораторные испытания, результатом которых является оформление разрешительной документации – сертификатов / свидетельств или декларации.

Если товар проходит оценку соответствия согласно техническим регламентам ЕАЭС, на упаковку наносится обозначение "ЕАС".

Если сертификация или декларирование проводится в рамках национальной системы РФ, упаковка маркируется символами "СТР".

Знаки "СТР", "ЕАС" разрешают реализацию товаров на территории РФ или ЕАЭС. Они свидетельствуют о том, что изделия прошли необходимые исследования и полностью отвечают требованиям техрегламентов Таможенного Союза и профильных стандартов ГОСТ Р.

Также существует много знаков соответствия систем добровольной сертификации, которые повышают конкурентоспособность продукции и свидетельствуют о ее безупречном качестве.

Нанесение КИЗ и отслеживание товаров в системе "Честный ЗНАК"

Цель маркировки КИЗ заключается в предотвращении появления на рынках подделок, несертифицированных и контрафактных изделий, которые могут быть опасны и могут причинить вред здоровью потребителя. Процедура предусматривает нанесение на этикетки и упаковочную тару средств идентификации:



двухмерных кодов Data Matrix (содержат сведения о товаре и их движении с момента поступления на склад до реализации потребителю);



чипов (RFID – радиочастотных меток) – выполняют те же функции, что Data Matrix, но более устойчивы к механическому и химическому воздействию, влаге, различным температурам.



Для некоторых товарных категорий (табачных изделий, лекарственных препаратов, обуви, изделий из меха, шин и др.) нанесение КИЗ проводится в обязательном порядке. Это дает возможность получения достоверных сведений о продукции, подтверждает их качество, подлинность и соответствие требованиям законодательства.

Основные правила маркировки

Для предотвращения неблагоприятных последствий для бизнеса важно знать основные правила:



Для передачи данных о реализуемой продукции предприниматель должен подключиться к ИС "Честный ЗНАК" (создать личный кабинет).

Для регистрации и работе в системе необходимо получить электронную подпись, приобрести программно-аппаратный комплекс (сканеры, ККТ).

Для получения средств идентификации предприниматель должен заключить договор с эмитентом КИЗ (АО "Гознак").



Данные о маркированных изделиях отражаются в единой базе и находятся в ней до момента проведения кассовой операции. После продажи коды исключаются из базы данных, повторное использование невозможно.

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