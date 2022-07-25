"Центр 800" презентовал промокампанию Нижнего Новгорода "100% настоящее" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

АНО "Центр 800" презентовала проморолик, посвященный Нижнему Новгороду, под названием "100% настоящее". Это продолжение диалога от лица города, который начался с промокампании 800-летия "Быть, а не казаться".

По мнению авторов, в Нижнем Новгороде каждый сможет найти что-то важное и "настоящее" для себя.

Ролик раскрывает четыре сюжета, в которых показываются культурные коды, достопримечательности, благоустроенные объекты и события Нижнего Новгорода.

"Исторически в Нижний, на местную ярмарку, к примеру, ехали, чтобы увидеть и почувствовать и нечто диковинное, и нечто исконно русское. Спустя века каждый может найти в Нижнем что-то свое, удивиться, получить удовольствие и почувствовать настоящую Россию", - рассказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Проморолик можно посмотреть в соцсетях "Нижний 800" и в Telegram-канале.

Там же можно ознакомиться с манифестом авторов, в котором они объясняют причины создания кампании.

"Сегодня мир заполонили копии, подделки и реплики. Сегодня вещи, искусство и даже воспоминания могут быть фальшивыми… Чтобы найти "то самое", нужно потратить много времени, а его сейчас нет. Так где же искать те самые эмоции и ту самую любовь? Те незабываемые впечатления и моменты? Неподдельный восторг от долгожданной встречи с подлинником? Отвечаем без лишней скромности: приезжайте на поиски в Нижний Новгород! Приезжайте в Нижний Новгород за 100% настоящим. И точно найдете что-то своё!", - сообщается в манифесте.