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HOSTKEY — лучшее предложение для желающих арендовать GPU-сервер с картой NVIDIA RTX A5500

27 июля 2022 14:55  [30]

Компания HOSTKEY продолжает расширять имеющийся парк серверов с GPU-картами и теперь может предложить своим клиентам возможность аренды сервера с NVIDIA RTX A5500. Ознакомиться с условиями на аренду можно по ссылке https://hostkey.ru/gpu-dedicated-servers/.

 

RTX A5500 — в настоящее время одна из самых производительных графических карт, разработанная специально для мощных рабочих станций, ориентированных на использование для машинного обучения, нейросетей и разработки 3D-графики с последующим рендерингом.

 

 

 

 

Услуги компании HOSTKEY

 

HOSTKEY предлагает клиентам и партнерам комплексные услуги хостинга выделенных и виртуальных серверов, а также разработки и внедрения облачных решений. Компания может предложить большой выбор как индивидуальных, так и уже готовых решений для разных сфер бизнеса:

 


  1. Графика и рендеринг. В арсенале компании представлены мощные GPU-серверы, способные сделать работу с 3D-графикой максимально быстрой и удобной для всех вовлеченных сотрудников. Мощное оборудование обеспечивает возможность максимально быстро выполнять даже сложные проекты.

  2. Машинное обучение. Функциональные серверы, заточенные под работу с нейросетями, дают возможность ускорить машинное обучение и значительно быстрее получить качественный результат от любого проекта.

  3. eCommerce. HOSTKEY имеет специальные серверы, которые предлагаются представителям сферы электронной коммерции и гарантируют высокую производительность, стабильную работу и безопасность ваших проектов.

  4. Финансовая сфера. Компания может предложить индивидуальные решения для быстрой и безопасной обработки любых финансовых операций. Оборудование компании отвечает самым современным требованиям надежности и позволяет легко выполнять масштабирование.

    5.  

Преимущества

 

HOSTKEY — это проверенный хостинг, предоставляющий своим клиентам услуги аренды серверов более 14 лет. Компанию выбирают по нескольким причинам:

 


  1. Качество серверов. HOSTKEY постоянно вкладывается в развитие и наращивает парк серверного оборудования, чтобы предлагать клиентам мощности, не уступающие сервисам Google и Amazon.

  2. Техническая поддержка. Любой возникающий вопрос о работе сервера можно задать в режиме реального времени. Техподдержка HOSTKEY работает без выходных и перерывов.

  3. Отличные цены. HOSTKEY предлагает конкурентные условия сотрудничества, а также ежедневно предоставляет возможность арендовать сервер по сниженной цене в ходе распродажи.

    4.  

HOSTKEY выбирают, когда хотят получить надежный, безопасный и доступный сервис для своих проектов.

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