Проект ОМК "Наука - это красиво" стартует в Выксе с 12 августа Общество

Выставка "Наука – это красиво" откроется в городе Выкса Нижегородской области с 12 августа.

Как сообщили в пресс-службе ОМК, это первый совместный проект Объединенной металлургической компании (ОМК), Политехнического музея и Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

Соглашение о партнерстве стороны заключили в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Выставка будет работать с 12 августа по 12 октября в музее истории ВМЗ и на Площади металлургов.

Экспозиция приурочена к 30-летнему юбилею Объединенной металлургической компании и 265-летию завода ОМК в Выксе. Она включает фотографии физических и химических объектов, кристаллов и природных материалов, сделанных с большим увеличением. Все снимки выполнены в лабораториях НИЦ "Курчатовский институт". Современное оборудование позволяет ученым не только проводить сложные эксперименты, но и открывать для себя неизведанные красоты природы. Выставка показывает, насколько близки могут быть взгляды на мир ученого и художника.

"Наука – это действительно удивительно красиво. Под объективом микроскопа частица стали, обычная пыль или медный шлак предстают фантастическими объектами. Но что еще очень важно, выставка позволит взглянуть на мир глазами ученых. Экспозиция приоткрывает каждому завесу тайны научных знаний, пробуждает интерес к профессии исследователя, инженера, изобретателя. Это очень важно для развития современных технологий и промышленности в целом", – отметил управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков.

Сочетание научно-исследовательской экспертизы Политехнического музея и опыта ОМК в создании современных производств позволит вывести ее просветительские, культурные и исторические проекты на новый уровень. Так, вторым крупным совместным проектом ОМК и Политеха станет масштабный научно-технический фестиваль. Он пройдет с 20 августа по 28 сентября в городах, где расположены предприятия компании, в том числе в Выксе. В его программе - мастер-классы, конкурсы, тренинги и открытые встречи с учеными.