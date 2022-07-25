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Бренды детской обуви

28 июля 2022 12:45  [91]

Преддверие весны и осени - это знак, что нужно разнообразить гардероб. Тканевая основа которая не сможет защитить тело от промокания, может привести к возникновению простуды, обморожению. Дети, в отличие от взрослых, имеют любопытный характер, любят активные прогулки, стараются самостоятельно познать этот мир.



В большинстве случаев мальчики отличаются активностью от девочек. По этому, дизайн и фасон детской обуви должны соответствовать этому. Важно, чтоб после первой прогулки швы не расходились, подошва не отходила от основной части.


Если останавливаться на вопросе выбора цветовой палитры, то в данном случае стоит выбирать темные тона: синий, коричневый, черный, бордовый, оливковый.


При примерке не стоит опираться на имеющуюся пару, или ту, которая была до этого. Маленькая стопа растет очень быстро и обновка, купленная по старым меркам, может стать маленькой за короткий период.


Многие модели выглядят очень стильно со шнуровкой, но для ребенка она окажется проблематичным дополнением. Уйдет много времени на то, чтоб получился заветный бантик. Липучка и молния смогут облегчить процесс сборов в садик и обратно домой.



Список магазинов, где можно найти качественную детскую обувь:


1. Куома. Известна с 1928 года. Помимо обуви, занимаются созданием верхней одежды. Используют проверенные финские технологии и тщательно следят за качеством;


2. Лесси. По многим параметрам схожа с предыдущей. Занимается распродажей по всему миру;


3. Рейма. Чаще всего их вещи можно увидеть на полках швейцарских и европейских магазинов. Отличаются большим спросом среди обывателей;


4. Геокс Фирма имеет итальянские корни. В качестве основы используют ткань с водонепроницаемыми характеристиками. Кожа в них не устает и не перегревается;


5. Ти Тапибу. Самое молодое производство из всех перечисленных. Его главный офис находится в Санкт-Петербурге;


6. Таккарди. Еще одна российская марка родом из Москвы. Старается сочетать синтетику и натуральный материал, но при этом не снижать качество и характеристики;


7. Котофей. Пожалуй, самый известный бренд, который слышал каждый человек. Помимо пошива, сотрудничает с МГУ дизайна и технологий;


8. Минимен. Старается сотрудничать с другими странами, имеет собственные магазины на территории РФ;


9. Твики. Вся ее продукция получила одобрение от минздрава;


10. Ортобум. Ее изюминка - выпуск ортопедической обуви.


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