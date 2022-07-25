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Детская площадка и велодорожки появятся в сквере на улице Планетной. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.
Напомним, что благоустройство территории по программе "Формирование комфортной городской среды" началось в июле.
Согласно информации, в настоящее время в сквере на улице Планетной ведутся демонтажные работы и устройство наружного освещения.
Как рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, особенность данного сквера в том, что это единственная прогулочная зона в поселке Народный.
"Площадь сквера более 18-ти тысяч квадратных метров, фронт работ предстоит очень большой", - отметила она.
После завершения работ здесь появится зона отдыха с детскими площадками, спортивная зона, велодорожками, а также тихая зона с лавочками. Кроме того, в сквере будет установлено более 80 светильников.
Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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