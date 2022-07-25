Детская площадка и велодорожки появятся в сквере на улице Планетной Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Детская площадка и велодорожки появятся в сквере на улице Планетной. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Напомним, что благоустройство территории по программе "Формирование комфортной городской среды" началось в июле.

Согласно информации, в настоящее время в сквере на улице Планетной ведутся демонтажные работы и устройство наружного освещения.

Как рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, особенность данного сквера в том, что это единственная прогулочная зона в поселке Народный.

"Площадь сквера более 18-ти тысяч квадратных метров, фронт работ предстоит очень большой", - отметила она.

После завершения работ здесь появится зона отдыха с детскими площадками, спортивная зона, велодорожками, а также тихая зона с лавочками. Кроме того, в сквере будет установлено более 80 светильников.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.