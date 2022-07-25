Более 120 интернет-площадок с запрещенными лекарствами выявили в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ГУ МВД России по Нижегородской области подвело итоги оперативно-профилактического мероприятия "Пангея".

Согласно информации, в рамках операции полиция с 23 по 30 июня провела 437 проверочных мероприятий, в ходе которых было выявлено 13 правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом в интернете лекарств с запрещенными компонентами. Задержаны были 8 лиц.

В ходе осмотра одного из магазинов в Нижнем Новгороде специалисты выявили факт продажи лекарственных средств и медицинских препаратов без соответствующей лицензии. Были изъяты 4 вида препаратов различного содержания и составлен административный протокол по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Также пресечено 3 административных правонарушения по фактам предоставления медицинских услуг без соответствующей лицензии.

Кроме того, сотрудники полиции провели мониторинг 420 сайтов и страниц в соцсетях, через которые продавались лекарства и медицинские препараты, в отношении 122 из них в настоящее время решается вопрос об их закрытии или блокировке.

Ранее сообщалось, что прокуратура привлекла к ответственности аптеку в Шахунье за отсутствие "Парацетамола".