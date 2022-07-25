Где купить радиатор отопления

В зимнее время года довольно холодно, потому, рекомендуется купить радиаторы отопления, если имеющиеся плохо греют или вышли из строя. Это оборудование является основным элементом централизованного отопления, потому, очень важно поддерживать его в исправном состоянии. На теплоотдачу влияет много факторов, например, технология изготовления, тип и другие. Интернет-магазин «Азбука Сантехники» предлагает клиентам большой выбор батарей по доступной цене с доставкой на дом. При необходимости, сотрудники могут спроектировать разводку системы отопления в доме, выполнить установку оборудования для отопления.

Особенности радиаторов отопления

Современные батареи отопления подразделяются на отдельные виды по типу применяемого материала на производстве. Основными видами являются:



Биметаллические модели выделяются своим достойным качеством, устойчивостью к гидроударам, коррозии металла.



Алюминиевые, которые имеют высокий показатель теплоотдачи, небольшой вес.



Стальные панельного типа. Плюсами являются размеры, доступность цены.



Чугунные. Отличаются большим сроком службы, надежностью.



В большинстве квартир стоят секционные батареи. Они выполнены в виде блоков, которые соединяются между собой. На ребра такой батареи отводится тепло, нагревая помещение. Секции могут соединяться посредством резьбы или же методом сварки. Во втором случае получается монолитная батарея, которая отлично справляется с разными непредвиденными ситуациями в многоквартирных домах. Такое соединение исключает протечки.

Купить радиатор отопления

Перед тем, как приобрести себе батарею отопления, нужно обратить внимание на ряд переменных. Одним из важных параметров является теплоотдача. Этот параметр меряется Ваттами, а зависит он от температуры воды в батарее, ее вида. Данный параметр указывается в технической характеристике к каждому радиатору отопления.

Нельзя забывать, что при большей площади поверхности радиатора увеличивается объём воздуха, который она может обогреть. Опытные сотрудники компании рекомендуют устанавливать батареи мощностью 100 Ватт на каждый квадратный метр помещения. Потому, перед выбором батареи, нужно выполнить расчет необходимой теплоотдачи, чтобы эффективно прогревать всю квартиру. Также, рекомендуется подбирать модели с запасом по расчетам.

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