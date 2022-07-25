Граффити с Алёшей на улице Студенческой в Нижнем Новгороде залили красной краской Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Граффити с Алёшей на улице Студенческой в Нижнем Новгороде залили красной краской. Информацию об этом подтвердил корреспондент НИА "Нижний Новгород", побывавший на месте инцидента.

Кто испортил работу, пока неизвестно. Как рассказали очевидцы, впервые следы краски на граффити были замечены 27 июля.

Напомним, что само граффити на стене дома по улице Студенческой появилось в начале июня.

На нем изображен восьмилетний мальчик Алёша Павличенко из Белгородской области, который с начала спецоперации выходит на дорогу и приветствует проезжающие военные колонны.