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"Техника Сибири" - компания, которой можно доверять

29 июля 2022 13:10  [80]

Компанию "Техника Сибири" https://tehsib.net/ знают многие и те, кто сотрудничал с ней, прекрасно понимают, что нет ничего лучше. Компания работает в этом направлении уже не первый год. Были наработаны бесценные связи, которые помогают реализовывать качественное оборудование. Каждый день к нам приходят самые разные клиенты и практически все обращаются снова. Кто-то рекомендует нас своим знакомым и друзьям.

Сотрудничать с нами удобно и комфортно. Все дело в том, что у нас трудятся высококвалифицированные специалисты. Мы стараемся найти общий язык с каждым клиентом. У нас можно приобрести не только нужное оборудование, но и запчасти, которые сложно найти. Каждому клиенту мы предлагаем качественный товар, который будет работать долгое время и не подведет в экстренной ситуации.

 

Желание клиента – это закон, который мы выполняем в обязательном порядке. Для нас важно, чтобы абсолютно каждый клиент был доволен. Не важно, что приобретет клиент. Даже если он пришел к нам за какой-то запчастью, то мы быстро подберем все необходимое и человек сможет быстро устранить поломку и вернуть свою технику в строй.

 

Все запчасти, которые есть в наличие, оригинальные. Практически все есть на складе и клиентам не придется ждать, пока нужная деталь будет доставлена. В случае, если запчасти нет на складе, ее можно заказать, и мы привезем все необходимое быстро.

 

Мы сотрудничаем с крупными и мелкими компаниями, которые расположены не только на территории Иркутска, но и области. Количество клиентов с каждым годом растет, и в этом нет ничего удивительного, потому что наши специалисты могут с легкостью найти подход к каждому клиенту.

 

Сотрудничество с нами: основные преимущества

 

Мы работаем в разных направлениях, и для нас не имеет значения с кем сотрудничать. К нам обращаются не только индивидуальные предприниматели, но и частные лица, которые располагают собственным автопарком крупной техники.

 

Мы не будем перечислять все достоинства сотрудничества с нами и выделим основные. К ним можно отнести:

 


  1. У нас можно приобрести не только технику, но и качественные запчасти.

  2. Выгодные цены.

  3. Огромный ассортимент запчастей, которые всегда есть в наличии. Если какие-то детали не были обнаружены на складе, то всегда можно сделать заказ. Запчасти будут доставлены из Китая.

  4. Высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы трудятся в нашей компании.

  5. Специалисты могут с легкостью ответить на любой вопрос и помогут подобрать подходящую технику или запчасть.

  6. Есть бесплатная доставка, но только в том случае, если сумма заказа будет превышать 70-ти тысяч.

  7. Возможно получить скидку. Клиенты, которые совершают крупные покупки, могут получить хорошую скидку. Стоит отметить, что постоянные клиенты также могут рассчитывать на скидку.

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