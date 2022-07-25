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Общество

Нижегородцы стали победителями грантовых конкурсов молодёжного форума "iВолга - 2022"

29 июля 2022 14:14  [29] Общество
Нижегородцы стали победителями грантовых конкурсов молодёжного форума iВолга - 2022

Нижегородцы стали победителями грантовых конкурсов молодёжного форума iВолга - 2022

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Восемь представителей Нижегородской области стали победителями грантовых конкурсов десятого молодёжного форума ПФО "iВолга - 2022", завершившегося в Самарской области. Об этом рассказали в пресс-службе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Согласно информации, награждение победителей состоялось в рамках церемонии закрытия форума. В ней приняли участие полпред Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также представители Росмолодёжи, общественники, представители культуры и студенты.

Как рассказали в полпредстве, в рамках форума проходило два грантовых конкурса.

Так, в конкурсе Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО победители получили гранты до 500 тысяч рублей. Нижегородка Тамара Карпычева победила в номинации "Предпринимательство и бизнес" с проектом "Сырниковая".

Кроме того, проходил конкурс Федерального агентства по делам молодёжи, где было заявлено 15 направлений, победители которых выиграли гранты размером до 1,5 млн рублей.

Победители данного конкурса от Нижегородской области:

- в номинации #создавай_возможности - проект Анны Плотниковой по организации занятости молодёжи, в том числе самозанятости;
- в номинации #защищай - проект Елизаветы Кустиковой, направленный на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;
- в номинации #открывай_страну - проект Ксении Балакиной по развитию молодёжного туризма;
- в номинации #расскажи_о_главном - проект Константина Десятникова по развитию молодёжных медиа;
- в номинации #стирай_границы - проект Алисы Огоньковой, посвящённый работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, на окружном конкурсе лучших научно-технических молодёжных разработок первое место заняла Наталья Шуклина с проектом "Антимикробная биоразлагаемая пленка". Нижегородка также получила грант на развитие своей разработки.

Полный список победителей можно посмотреть по ссылке.

Обращаясь к участникам церемонии, Игорь Комаров отметил, что на протяжении десяти лет "iВолга" является точкой сбора самой активной и талантливой молодёжи со всей страны. За это время в форуме поучаствовали около 20 тысяч молодых людей. Благодаря форуму было реализовано более 500 проектов участников, которые сделали жизнь в регионах лучше и интереснее.

"Смело можно сказать, что "iВолга" - это драйвер развития регионов нашего округа, отсюда расходятся волны молодежной энергии, стартуют инициативы и формируются новые смыслы", - сказал полпред.

Напомним, что на участие в форуме в 2022 году было подано рекордное количество заявок - свыше 20,5 тысячи из 78 регионов страны, а также ДНР и ЛНР. Из них на на форум прибыло 1 800 человек. Нижегородскую область представляла делегация из почти 100 участников.

Молодежный форум "iВолга" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и проходит под патронатом полпреда Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и правительства Самарской области.

В этом году впервые после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, форум вернулся на свою традиционную площадку – на Фестивальную поляну Мастрюковских озёр.

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Теги:
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