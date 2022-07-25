Почти 80 сотрудников АПЗ отдохнут в 2022 году по бесплатной путевке Общество

Фото Андрея Наумова

В АО "Арзамасский приборостроительный завод" с 2019 года действует программа бесплатного санаторно- курортного лечения заводчан в соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.

По информации пресс-службы АО "АПЗ", на 2022 год запланирован отдых 78 человек, из них 48 – из категории занятых на работах во вредных условиях труда, 30 – пенсионного и предпенсионного возраста.

Всего с 2019 года в в санаториях бесплатно отдохнули и поправили свое здоровье 289 арзамасских приборостроителей.

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют занятые на работах с вредными или опасными производственными факторами в соответствии с медицинскими рекомендациями, и работники не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.