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Общество

Почти 80 сотрудников АПЗ отдохнут в 2022 году по бесплатной путевке

29 июля 2022 14:48  [104] Общество
Фото Андрея Наумова

Фото Андрея Наумова

В АО "Арзамасский приборостроительный завод" с 2019 года действует программа бесплатного санаторно- курортного лечения заводчан в соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 

По информации пресс-службы АО "АПЗ", на 2022 год запланирован отдых 78 человек, из них 48 – из категории занятых на работах во вредных условиях труда, 30 – пенсионного и предпенсионного возраста.

Всего с 2019 года в в санаториях бесплатно отдохнули и поправили свое здоровье 289 арзамасских приборостроителей.

Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют занятые на работах с вредными или опасными производственными факторами в соответствии с медицинскими рекомендациями, и работники не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.

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Теги:
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