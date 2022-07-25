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Общество

Делегация из Харцызска обсудила с нижегородскими НКО конкурс в поддержку жителей ДНР

29 июля 2022 16:02  [34] Общество

Фото: Дом народного единства

Делегация из Харцызска обсудила с нижегородскими НКО конкурс в поддержку жителей ДНР. Также во встрече принял участие замминистра внутренней региональной и муниципальной политики региона Дмитрий Кабайло. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, участники обсудили вопросы подготовки заявок на Специальный конкурс Фонда президентских грантов, который направлен на гуманитарную и благотворительную поддержку жителей ДНР, проживающих как на территории республики, так и за ее пределами. 

Представители донецкой делегации рассмотрели актуальные социально-значимые темы проектов и возможности кооперации. Заместитель главы администрации города Харцызска Андрей Рудниченко отметил большой потенциал нижегородских НКО, которые предложили разные форматы содействия жителям ДНР: от психологических консультаций семьям до организации гуманитарной помощи. 

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Теги:
ДНР НКО
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