Делегация из Харцызска обсудила с нижегородскими НКО конкурс в поддержку жителей ДНР Общество

Фото: Дом народного единства

Делегация из Харцызска обсудила с нижегородскими НКО конкурс в поддержку жителей ДНР. Также во встрече принял участие замминистра внутренней региональной и муниципальной политики региона Дмитрий Кабайло. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Согласно информации, участники обсудили вопросы подготовки заявок на Специальный конкурс Фонда президентских грантов, который направлен на гуманитарную и благотворительную поддержку жителей ДНР, проживающих как на территории республики, так и за ее пределами.

Представители донецкой делегации рассмотрели актуальные социально-значимые темы проектов и возможности кооперации. Заместитель главы администрации города Харцызска Андрей Рудниченко отметил большой потенциал нижегородских НКО, которые предложили разные форматы содействия жителям ДНР: от психологических консультаций семьям до организации гуманитарной помощи.