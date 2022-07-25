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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём военно-морского флота России

31 июля 2022 08:35  [74] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём военно-морского флота России. Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля, в этом году приходится на 31 июля.

"Уважаемые военные моряки и ветераны Военно-морского флота России! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году мы отмечаем 350 лет со дня рождения Петра Великого, с именем которого неразрывно связано становление ВМФ России. Именно с создания флота началось восхождение России как крупнейшей мировой державы. Военно-морской флот несколько столетий стоит на страже интересов нашей страны. Вы продолжаете славные традиции, заложенные многими поколениями военных моряков. Любовь к Родине, стремление защитить Отечество, мужество и смекалка – все эти качества - неотъемлемая часть образа военного моряка. Вы умеете не терять выдержку в самых сложных ситуациях, всегда работаете плечом к плечу, единой командой.

Особые слова благодарности в этот день - ветеранам Военно-морского флота. Вы являетесь примером для новых поколений. Вам всегда есть о чем рассказать, чем поделиться с молодыми людьми. Служба на флоте навсегда сплачивает, дает уникальный опыт, который удается пронести через всю жизнь. Спасибо, конечно, и семьям моряков - тем, кто ждет их дома, дарит любовь и надежду.

Наш регион многое связывает с историей ВМФ. По территории Нижегородской области протекают великие реки – Ока и Волга. Здесь работают мощные предприятия, обеспечивающие флот новейшими техническими решениями. Огромный вклад внесли горьковчане в укрепление флота Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Этот подвиг никогда не будет забыт.

В профессиональный праздник желаю всем военным морякам здоровья! Пусть на берегу вас всегда ждут родные и любящие люди!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Флот
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