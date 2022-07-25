Более 30 млн рублей направлено на ликвидацию свалок ТБО в Дзержинске в 2022 году Общество

НИА "Нижний Новгород"

В городском округе Дзержинск вывезено 16 тысяч кубометров мусора в рамках масштабной кампании по ликвидации несанкционированных свалок. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, в 2022 году на эти цели из городского бюджета на условиях софинансирования выделено 30 млн рублей.

"В основном, нарушители – это мелкие строительные организации. Все они пользуются сервисами объявлений о вывозе мусора. Жители, нанимая таких людей, не задумываются, куда будет вывезен мусор – на полигон или в ближайший лес. Масштабная кампания по ликвидации несанкционированных свалок, которая сейчас проводится в Дзержинске, к сожалению, не решит всех проблем, если каждый житель не начнет ответственно относиться к своему дому, городу и природе. Прокуратура и Росприроднадзор теперь вправе применять гораздо более весомые меры: например, выписывать штрафы на внушительные суммы за нанесение ущерба экологии", - рассказал первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

Всего в 2022 году в городском округе должны ликвидировать 60 незаконных свалок.

Ранее сообщалось, что три свалки в Нижегородской области планируется ликвидировать досрочно.