Десять нижегородских проектов-победителей конкурса "Точки роста" получат бесплатный бизнес-план Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

Итоги конкурса социального предпринимательства "Точки роста" подвели в Нижегородской области.

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, победителями стали компании и индивидуальные предприниматели из Нижнего Новгорода, Богородска, Бора, Балахны, Ворсмы.

В качестве проектов-победителей жюри конкурса выбрало такие, как создание передвижной экостанции, внедрение комплексного подхода в социальном уходе за пожилыми людьми, продвижение музыкальных народных инструментов и ряд других.

"Бизнес-планирование помогает оценить эффективность проекта, возможные риски, привлечь дополнительные инвестиции. Благодаря государственной поддержке победители конкурса "Точка роста" смогут бесплатно получить грамотно составленный бизнес-план от квалифицированных специалистов, который позволит предпринимателям успешно и устойчиво развивать свои проекты", - рассказал Максим Черкасов.

Руководитель Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых подчеркнул, что при выборе победителей члены жюри отмечали социальную значимость и целевую направленность проекта, а также учитывали его реалистичность, перспективность и уникальность.

Напомним, нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".