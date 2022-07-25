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Общество

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков проведет прием граждан 25 августа

01 августа 2022 14:59  [92] Общество
Егор Поляков

Егор Поляков

Фото: Telegram-канал Егора Полякова

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков проведет личный прием граждан 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, прием пройдет 25 августа с 13:00 в приемной граждан губернатора и правительства региона на улице Костина, 2.

Егор Поляков координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по вопросам:

- реализации единой политики социально-экономического развития Нижегородской области;

- реализации единой финансовой, бюджетной и налоговой государственной политики, осуществления функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и контролю в сфере закупок;

- реализации государственной политики и осуществления управления в области имущественно-земельных отношений;

- осуществления единой стратегии инвестиционной деятельности;

- реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Нижегородской области;

- реализации полномочий правительства Нижегородской области в сфере цифровой экономики;

- реализации государственной политики и управления в области информационно-коммуникационных технологий и связи.

Желающим предварительно записаться на прием необходимо обратиться по телефонам: (831) 430-96-39 и 439-04-98. Запись на прием прекратится за пять рабочих дней до его проведения.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Прием граждан
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