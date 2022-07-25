Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков проведет прием граждан 25 августа

Егор Поляков
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Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков проведет личный прием граждан 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, прием пройдет 25 августа с 13:00 в приемной граждан губернатора и правительства региона на улице Костина, 2.
Егор Поляков координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по вопросам:
- реализации единой политики социально-экономического развития Нижегородской области;
- реализации единой финансовой, бюджетной и налоговой государственной политики, осуществления функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере и контролю в сфере закупок;
- реализации государственной политики и осуществления управления в области имущественно-земельных отношений;
- осуществления единой стратегии инвестиционной деятельности;
- реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Нижегородской области;
- реализации полномочий правительства Нижегородской области в сфере цифровой экономики;
- реализации государственной политики и управления в области информационно-коммуникационных технологий и связи.
Желающим предварительно записаться на прием необходимо обратиться по телефонам: (831) 430-96-39 и 439-04-98. Запись на прием прекратится за пять рабочих дней до его проведения.
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