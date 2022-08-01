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Общество

Евгений Люлин: "Только настоящий физкультурник любит спорт не на словах, а на деле"

13 августа 2022 09:18  [87] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил в адрес нижегородцев свое поздравление в с Днем физкультурника.

"Уважаемые друзья! Поздравляю всех со Всероссийским днем физкультурника!

Этот праздник отмечается уже более восьмидесяти лет, однако за эти годы он точно не постарел, а остался таким же бодрым и подтянутым как все нижегородские любители физкультуры. Только настоящий физкультурник любит спорт не на словах, а на деле, каждый день приобщаясь к нему в тренажерном зале, в бассейне, на катке. Физкультурнику не слабо́ встать с дивана, чтобы выйти на пробежку, на утреннюю зарядку на свежем воздухе.

Именно к этому всех нас и призывает День физкультурника – отказаться от инертности и лени в пользу активности и здорового образа жизни, которые всегда были и будут залогом успехов во всех сферах деятельности – в учебе, в труде, в науке. В Нижегородской области проводится большая работа по созданию инфраструктуры для спорта и отдыха – сегодня даже в отдаленных районах работают современные физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами и катками, стадионы, ледовые дворцы.

Физкультура и спорт становятся доступнее! Мне очень приятно, что всё больше наших земляков идут после работы на тренировку, что появился и быстро набирает популярность новый вид досуга – семейный поход в ФОК, в бассейн, в спортзал. Мне хотелось бы искренне пожелать всем здоровья и долголетия, которыми природа щедро награждает каждого, кто делает выбор в пользу физической культуры. Пусть День физкультурника станет праздником для всех, кто решил сделать свою жизнь здоровой!" - говорится в послании спикера ЗС НО.

СПРАВКА:

День физкультурника - профессиональный праздник работников сферы физической культуры и спорта, а также спортсменов и людей, которые ведут здоровый образ жизни.

В России День физкультурника с 1961 года празднуется во вторую субботу августа и в 2022 году выпадает на 13 августа. Праздник был учреждён на основании указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.

История этого праздника началась с постановления Совета Народных Комиссаров СССР, принятого летом 1939 года, об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно.

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Теги:
Праздники Спорт Физкультура
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