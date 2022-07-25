ФК "Пари Нижний Новгород" успешно провел первый домашний матч в сезоне Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

ФК "Пари Нижний Новгород" 31 июля провел первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ, сыграв с московским ЦСКА вничью со счетом 2:2.

Напомним, что впервые на стадионе "Нижний Новгород" работала система прохода зрителей по "Карте болельщика". Среди пяти городов, которые тестируют новый цифровой сервис в рамках матчей РПЛ, Нижний Новгород показал самую большую посещаемость по итогам трех туров – 11 847 зрителей.

Итоги старта сезона и проведения игр в новых условиях подвел генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов. По его словам, команда в прошедшей игре показала два разных тайма.

"После перерыва тренерский штаб смог переломить ход игры, это его заслуга. Во второй половине встречи создали много моментов и даже могли выиграть. Хочу поблагодарить команду за характер, парни бились до конца. Результат есть уже сейчас, но нам еще предстоит много работы", - сказал Равиль Измайлов.

Также гендиректор клуба поблагодарил нижегородских болельщиков и отметил их важность для команды.

"Выражаем большую благодарность болельщикам, которые пришли нас поддержать. Все они прошли процедуру получения "Карты болельщика" и помогли создать настоящую праздничную атмосферу в день игры. Мы, действительно, переживали за то, что им нужно правильно донести информацию о новой системе прохода, помочь найти стимул для выполнения дополнительных процедур, позволяющих пройти на стадион.

Все, кто хотел попасть на стадион на игру с ЦСКА, сделали это, в том числе и благодаря оперативной работе временного центра по оформлению "Карты болельщика» рядом с ареной. Мы благодарны болельщикам за понимание и считаем, что первая игра прошла успешно.

Да, сейчас у нас отсутствует сектор активных болельщиков, уважаем их решение, это их право, но нам их очень не хватает. Совместно с фанатами мы решили поддержать команду баннером, который будет оставаться на трибуне, пока "актив" отсутствует на играх", - подчеркнул Равиль Измайлов.

В заключение он призвал нижегородцев оформить "Карту болельщика", чтобы как можно больше людей поддержали любимую команду.