Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 1 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Спорт
01 августа 2022 15:20  [81] ФК "Пари Нижний Новгород" успешно провел первый домашний матч в сезоне
01 августа 2022 11:48  [143] Бесплатные тренировки по бегу будут проходить на набережной Нижнего Новгорода в августе
30 июля 2022 11:03  [456] Более 17 тысяч нижегородцев уже оформили "Карту болельщика"
29 июля 2022 17:42  [444] Спортивные соревнования ко Дню физкультурника пройдут в Нижнем Новгороде 13 августа
27 июля 2022 13:46  [299] Пловцы из Нижегородской области завоевали шесть медалей на международном турнире в Казани
26 июля 2022 17:35  [469] Более 10 тысяч человек в Нижегородской области оформили "Карту болельщика"
26 июля 2022 11:52  [360] Нижегородская спортсменка завоевала два "золота" на международных соревнованиях по плаванию
25 июля 2022 18:15  [556] Традиционный забег по Чкаловской лестнице пройдет 13 августа
25 июля 2022 16:50  [346] Первенство Автозаводского района по стритболу среди дворовых команд пройдёт 28 июля
25 июля 2022 13:15  [271] БК "Нижний Новгород" переименован в "Пари Нижний Новгород"
Спорт

ФК "Пари Нижний Новгород" успешно провел первый домашний матч в сезоне

01 августа 2022 15:20  [81] Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

ФК "Пари Нижний Новгород"  31 июля провел первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ, сыграв с московским ЦСКА вничью со счетом 2:2.

Напомним, что впервые на стадионе "Нижний Новгород" работала система прохода зрителей по "Карте болельщика". Среди пяти городов, которые тестируют новый цифровой сервис в рамках матчей РПЛ, Нижний Новгород показал самую большую посещаемость по итогам трех туров – 11 847 зрителей. 

Итоги старта сезона и проведения игр в новых условиях подвел генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов. По его словам, команда в прошедшей игре показала два разных тайма.

"После перерыва тренерский штаб смог переломить ход игры, это его заслуга. Во второй половине встречи создали много моментов и даже могли выиграть. Хочу поблагодарить команду за характер, парни бились до конца. Результат есть уже сейчас, но нам еще предстоит много работы", - сказал Равиль Измайлов.

Также гендиректор клуба поблагодарил нижегородских болельщиков и отметил их важность для команды.

"Выражаем большую благодарность болельщикам, которые пришли нас поддержать. Все они прошли процедуру получения "Карты болельщика" и помогли создать настоящую праздничную атмосферу в день игры. Мы, действительно, переживали за то, что им нужно правильно донести информацию о новой системе прохода, помочь найти стимул для выполнения дополнительных процедур, позволяющих пройти на стадион. 

Все, кто хотел попасть на стадион на игру с ЦСКА, сделали это, в том числе и благодаря оперативной работе временного центра по оформлению "Карты болельщика» рядом с ареной. Мы благодарны болельщикам за понимание и считаем, что первая игра прошла успешно. 

Да, сейчас у нас отсутствует сектор активных болельщиков, уважаем их решение, это их право, но нам их очень не хватает. Совместно с фанатами мы решили поддержать команду баннером, который будет оставаться на трибуне, пока "актив" отсутствует на играх", - подчеркнул Равиль Измайлов.

В заключение он призвал нижегородцев оформить "Карту болельщика", чтобы как можно больше людей поддержали любимую команду.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph