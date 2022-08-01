Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Летние кинотеатры в нижегородских парках
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Прогноз погоды на август
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2022 20:29  [263] Дополнительные поезда "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Киров могут появиться в 2023 году
04 августа 2022 18:44  [226] Нижегородские предприятия-участники нацпроекта могут принять участие во Всероссийском чемпионате по производительности
04 августа 2022 18:23  [365] Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа
04 августа 2022 18:02  [221] Набережную Гребного канала перекроют 7 августа из-за триатлона "Мужество"
04 августа 2022 17:33  [282] Электричку Мыза-Кстово планируется запустить в 2025 году
04 августа 2022 17:26  [234] Нижегородцам компенсируют стоимость поврежденных после пожара на складе Ozon товаров
04 августа 2022 17:17  [230] Двустороннее движение транспорта введут на улице Студёной в Нижнем Новгороде с 25 августа
04 августа 2022 17:08  [193] Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Ульянова в Нижегородском районе
04 августа 2022 16:53  [171] Жеребьёвку на разрешение на добычу копытных и медведя провели в Нижегородской области
04 августа 2022 16:43  [175] Сквер на улице Веденяпина в ближайшее время откроется после благоустройства
Общество

Временные ограничения введены на федеральных трассах в Нижегородской области 3 августа

03 августа 2022 14:05  [270] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На федеральных трассах в Нижегородской области 3 августа введены временные ограничения. Они связаны с тем, что дорожные службы выполняют мероприятия по текущему содержанию и ремонту. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Так, на всём протяжении автодороги М-7 "Волга" в регионе производится сбор и вывоз мусора, очистка и проливка проезжей части, ремонт и мойка дорожных знаков, а также окос травы в полосе отвода дороги. С 8:00 до 17:00 на участке работает спецтехника.

В Володарском районе, на 343 км трассы, производится фрезерование и устройство покрытия. Движение на Нижний Новгород организовано по одной полосе.

В Дзержинском городском округе, на 397-399 км М-7 также сужена проезжая часть по причине фрезерования покрытия. На Нижний Новгород проезжая часть сужена

На обходе Нижнего Новгорода (399 км трассы) производятся регламентные работы на путепроводе. До 19:00 для проведения работ будут поочередно заниматься полосы.

В Кстовском районе, на 443-444 км автодороги по причине уборки наносного грунта до 18:00 в местах проведения работ будет сужена проезжая часть.

На 470 км трассы М-7 проводится ремонт барьерного ограждения. До 17:00 проезжая часть на данном отрезке сужена.

В Кстовском и Лысковском районах (480 - 498 км) производится планировка обочин. Здесь также до 19:00 возможно сужение проезжей части.

На федеральной трассе Р-177 "Поветлужье" в Семёновском районе - с 53 по 115 км, а также в Воскресенском районе - со 115 по 187 км - производится прометание и проливка проезжей части, убирается мусор, правятся и окрашиваются элементы дорожной инфраструктуры, ведётся окос травы. На участке до 17:00 будет работать техника. На отдельных участках возможно сужение проезжей части.

На 82 км трассы в Семёновском городском округе рабочие красят перила на искусственном сооружении, в связи с этим до 17:00 проезжая часть будет сужена.

На 124 км в Воскресенском районе ремонтируют мост через реку Зимара. Движение организовано по одной полосе со скоростью не выше 20 км/ч. Кроме того, по мосту ограничено движение транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн.

На федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов на всём протяжении в Нижегородской области рабочие проводят уборку проезжей части, мойку и окрашивание знаков и барьерного ограждения. До 17:00 на участке работает техника. Возможны локальные ограничения.

В Арзамасском районе на 112 км автодороги производится уборка наносного грунта, до 19:00 проезжая часть будет сужена.

В Шатковском районе на 130 км трассы подрядная организация ремонтирует мост, поэтому движение организовано по временной дороге.

В Лукояновском и Починковском районах - на протяжении 177-193 км - до 19:00 производится механизированная очистка проезжей части

На 194-195 км автодороги в Починковском районе рабочие фрезеруют покрытие, а на 212 км устраивают обочины. В связи с этим до 19:00 на данных участках действует реверсивное движение.

Кроме того, на 219-224 км трассы Р-158 в Починковском районе проводится уборка наносного грунта от бордюрного камня. До 19:00 здесь сужена проезжая часть.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги М-7 Р-158
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph