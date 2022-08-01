Временные ограничения введены на федеральных трассах в Нижегородской области 3 августа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На федеральных трассах в Нижегородской области 3 августа введены временные ограничения. Они связаны с тем, что дорожные службы выполняют мероприятия по текущему содержанию и ремонту. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

Так, на всём протяжении автодороги М-7 "Волга" в регионе производится сбор и вывоз мусора, очистка и проливка проезжей части, ремонт и мойка дорожных знаков, а также окос травы в полосе отвода дороги. С 8:00 до 17:00 на участке работает спецтехника.

В Володарском районе, на 343 км трассы, производится фрезерование и устройство покрытия. Движение на Нижний Новгород организовано по одной полосе.

В Дзержинском городском округе, на 397-399 км М-7 также сужена проезжая часть по причине фрезерования покрытия. На Нижний Новгород проезжая часть сужена

На обходе Нижнего Новгорода (399 км трассы) производятся регламентные работы на путепроводе. До 19:00 для проведения работ будут поочередно заниматься полосы.

В Кстовском районе, на 443-444 км автодороги по причине уборки наносного грунта до 18:00 в местах проведения работ будет сужена проезжая часть.

На 470 км трассы М-7 проводится ремонт барьерного ограждения. До 17:00 проезжая часть на данном отрезке сужена.

В Кстовском и Лысковском районах (480 - 498 км) производится планировка обочин. Здесь также до 19:00 возможно сужение проезжей части.

На федеральной трассе Р-177 "Поветлужье" в Семёновском районе - с 53 по 115 км, а также в Воскресенском районе - со 115 по 187 км - производится прометание и проливка проезжей части, убирается мусор, правятся и окрашиваются элементы дорожной инфраструктуры, ведётся окос травы. На участке до 17:00 будет работать техника. На отдельных участках возможно сужение проезжей части.

На 82 км трассы в Семёновском городском округе рабочие красят перила на искусственном сооружении, в связи с этим до 17:00 проезжая часть будет сужена.

На 124 км в Воскресенском районе ремонтируют мост через реку Зимара. Движение организовано по одной полосе со скоростью не выше 20 км/ч. Кроме того, по мосту ограничено движение транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн.

На федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов на всём протяжении в Нижегородской области рабочие проводят уборку проезжей части, мойку и окрашивание знаков и барьерного ограждения. До 17:00 на участке работает техника. Возможны локальные ограничения.

В Арзамасском районе на 112 км автодороги производится уборка наносного грунта, до 19:00 проезжая часть будет сужена.

В Шатковском районе на 130 км трассы подрядная организация ремонтирует мост, поэтому движение организовано по временной дороге.

В Лукояновском и Починковском районах - на протяжении 177-193 км - до 19:00 производится механизированная очистка проезжей части

На 194-195 км автодороги в Починковском районе рабочие фрезеруют покрытие, а на 212 км устраивают обочины. В связи с этим до 19:00 на данных участках действует реверсивное движение.

Кроме того, на 219-224 км трассы Р-158 в Починковском районе проводится уборка наносного грунта от бордюрного камня. До 19:00 здесь сужена проезжая часть.