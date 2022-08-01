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Экономика

Около 7 млрд рублей направят на снижение рыночного долга нижегородских МСУ

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НИА "Нижний Новгород"

Объем государственного долга с 1 июля по 1 августа 2022 года увеличился на 10,1 млрд рублей в Нижегородской области и составил 112,4 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По данным ведомства, это связано с получением первого транша федерального бюджетного кредита для погашения рыночных долговых обязательств в сумме 10,1 млрд рублей.

Как отметили в ведомстве, из этого транша средства в сумме 6,9 млрд рублей пойдут на снижение рыночного долга районов Нижегородской области.

"Замещение "дорогих" коммерческих кредитов позволит существенно снизить расходы на обслуживание долга. Транш получен в рамках общего лимита бюджетного кредита для погашения долговых обязательств в размере 17,4 млрд рублей. Оставшуюся сумму ожидаем до конца 2022 года", - рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Поручение о выделении соответствующих бюджетных кредитов ранее дал президент России Владимир Путин.

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов отметил, что поступление 10 млрд рублей федеральных средств в бюджет Нижегородской области для погашения заимствований — это существенный шаг в работе по улучшению структуры государственного долга региона. "Ранее в этом направлении уже были проведены мероприятия, благодаря которым коммерческая составляющая долга значительно уменьшилась”, - подчеркнул председатель бюджетного комитета ЗСНО.

Таким образом, в структуре долга на 1 августа 2022 года 58,6% составили бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 41,3% - государственные ценные бумаги, 0,1% - государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.
 
Напомним, что ранее предложение о выделении средств поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде под председательством Андрея Макарова.

 

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