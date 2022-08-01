ТК "Нижегородский" предоставит жителям области 663 рабочих места

Тепличный комплекс "Нижегородский" построили в нижегородском городе Бор. В теплицах выращивают томаты, огурцы и зелень, а также реализуют в Нижегородской области, Приволжье и Центральном федеральном округе. Комбинат строился с 2021 года и сегодня уже запущен на полную мощность. Также были увеличены объемы выращивания овощной продукции. Данный регион уже долгое время страдает от дефицита собственно выращенных помидоров и огурцов. Вместо отечественной продукции прилавки магазинов заполняли импортные овощи по высокой цене. Тепличный комплекс задумывался под реализацию проекта импортозамещения "Покупай Нижегородское", ориентированный на замещение импортных овощей отечественными и стабилизацию рыночных цен.

Комплекс построен на базе новейших голландских технологий: на производстве автоматически настраивается циркуляция воздуха в нужном объеме, при этом сохраняя необходимый уровень влажности и определенное давление. Уникальность рабочего процесса на предприятии обусловлена высокой степенью экологичности и отказом от использования обрабатывающих ядохимикатов. На производстве трудятся два вида насекомых: шмели и энтомофаги. Когда первые занимаются опылением, вторые защищают овощи и растения от паразитов и вредителей. Новейшее компьютерное оборудование автоматически регулирует уровень питания, влажности, полива, температуры в отделении с рассадой саженцев и взрослых растений. Налаженные логистические пути дают возможность оперативно отсортировать и отправить на продажу готовую овощную продукцию на полки магазинов. Томаты и огурцы собираются за день до отправки, а перевозка составляет несколько часов.

ТК "Нижегородский" является одним из крупнейших налогоплательщиков Нижегородской области. Руководители тепличного комплекса планируют расширять предприятие и создать до 663 новых рабочих мест. С недавних пор Борские теплицы играют активную роль в социальной жизни региона: этой весной на территории комбината прошла экскурсия для маленьких робототехников из детского сада №26 города Бор. Дети построили миниатюру тепличных рассадных отделений и упаковочно-распределительного центра из деталей Lego, за что получили награду в номинации "За взаимодействие" в Международном чемпионате.

Крупные компании, такие как ТК "Нижегородский", значительно улучшают экономическое положение региона. Также это позитивно отражается на стабилизации цен, импортозамещении и развитии технологий агропромышленного сектора.

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