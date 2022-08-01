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Пищевые принтеры: сферы применения устройства

03 августа 2022 15:45  [222]

Каждый кондитер прекрасно понимает, что любой десерт нужно украшать. Кто-то создает украшения вручную, а кто-то пользуется кондитерским принтером. На сайте интернет-магазина кондитерского оборудования и ингредиентов burstenstore можно найти все необходимое для работы.

Кондитерские принтеры появились в продаже не так давно, но за короткий промежуток времени они стали пользоваться бешеной популярностью. Их появление произвело настоящий фурор.

Кондитерский принтер позволил отказаться от привычного подхода, который использовался для создания продуктов. Если кондитер будет использовать подобный принтер, то он с легкостью сможет создать необычное покрытие для торта, нанести на пирожные эмблему компании, создать семейную фотографию из сахара или украсить торт сказочным персонажем.

Новые принтеры отличаются от тех, которые были созданы ранее. Инновационная технология позволяет печатать из мясного пюре, а также использовать овощное и фруктовое пюре. К тому же, с помощью кондитерского принтера можно создавать объемные изделия.

Сферы применения кондитерских принтеров

Пищевые принтеры – мечта каждого кондитера. И если удалось приобрести такое устройство, то с его помощью можно печатать картинки, создавать необычные надписи и логотипы. Устройство дает возможность реализовать абсолютно любую задумку и создавать сложные украшения, которые создать вручную практически невозможно.

Подобные приспособления считаются необходимыми для проф кондитеров. С помощью пищевого принтера можно создавать следующее:


  1. Изображения, которые можно съесть. На сахарной бумаге печатается необходимое изображение, которое станет отличным украшением тортов, пирожных, печенья и пряников.

  2. Изображения, которые используют для декорирования несладких блюд. Для этого используется вафельная бумага, которая не имеет строго выраженного вкуса. На ней печатают различные изображения, которые можно использовать для украшения салатов или канапе.

  3. Пищевой принтер дает возможность создавать уникальные торты, которые сложно отличить от реальных изделий. К примеру, кондитеры создают торты в виде календарей. К тому же, рисунки и надписи можно наносить на конфеты и создавать шоколадные открытки.

Пищевые принтеры интересуют не только профессиональных кондитеров. На них стали обращать внимание и мастера, которые любят создавать десерты дома. Не обойтись без такого устройства кафе-кондитерским, где часто устраиваются мастер-классы или проводятся тематические мероприятия. Многие кондитеры, которые открывают авторские пекарни или мастерские приобретают принтер для того, чтобы создавать уникальные дизайны и привлекать клиентов.

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